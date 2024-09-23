Piso en edificio nuevo FOREV TEM ISTANBUL

FOREV TEM ISTANBUL es un moderno proyecto residencial de Forev Yapı, ubicado en Gaziosmanpaşa, Estambul. Ofrece una excelente conexión con el metro y todas las comodidades de la vida urbana en una de las zonas de mayor crecimiento de la ciudad.

FOREV TEM ISTANBUL consta de 2 edificios, 147 viviendas y 7 locales comerciales, distribuidos sobre un terreno de 4.500 m². La finalización del proyecto está prevista para el 30 de diciembre de 2027. Dispone de apartamentos con distribuciones 1+1, 2+1 y 3+1, diseñados para ofrecer funcionalidad y confort.

10 ventajas principales de FOREV TEM ISTANBUL