Piso en edificio nuevo FOREV TEM ISTANBUL

FOREV TEM ISTANBUL es un moderno proyecto residencial de Forev Yapı, ubicado en Gaziosmanpaşa, Estambul. Ofrece una excelente conexión con el metro y todas las comodidades de la vida urbana en una de las zonas de mayor crecimiento de la ciudad.
FOREV TEM ISTANBUL consta de 2 edificios, 147 viviendas y 7 locales comerciales, distribuidos sobre un terreno de 4.500 m². La finalización del proyecto está prevista para el 30 de diciembre de 2027. Dispone de apartamentos con distribuciones 1+1, 2+1 y 3+1, diseñados para ofrecer funcionalidad y confort.
10 ventajas principales de FOREV TEM ISTANBUL
Ubicación privilegiada cerca de la estación de metro Kazım Karabekir
A solo 1 minuto de la autopista TEM y aproximadamente 25 minutos del Aeropuerto de Estambul
Distribuciones funcionales: 1+1, 2+1 y 3+1
7 locales comerciales para mayor comodidad
Jardines paisajísticos y senderos para caminar
Zona de juegos infantiles para familias
Estaciones de carga para vehículos eléctricos
Moderno gimnasio para un estilo de vida saludable
Seguridad las 24 horas, los 7 días de la semana, y administración profesional del complejo
Ventajas para inversores: IVA del 1 %, exención de la tasa del título de propiedad (Tapu) y elegible para la ciudadanía turca