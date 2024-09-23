  1. Realting.com
  2. Turquía
  3. Gaziosmanpaşa
  4. Piso en edificio nuevo FOREV TEM ISTANBUL

Piso en edificio nuevo FOREV TEM ISTANBUL

Gaziosmanpasa, Turquía
de
$197,000
;
7
Dejar una solicitud
ID: 38894
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 26/7/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Turquía
  • Región / estado
    Marmara Region
  • Ciudad
    Gaziosmanpaşa

Sobre el complejo

FOREV TEM ISTANBUL es un moderno proyecto residencial de Forev Yapı, ubicado en Gaziosmanpaşa, Estambul. Ofrece una excelente conexión con el metro y todas las comodidades de la vida urbana en una de las zonas de mayor crecimiento de la ciudad.

FOREV TEM ISTANBUL consta de 2 edificios, 147 viviendas y 7 locales comerciales, distribuidos sobre un terreno de 4.500 m². La finalización del proyecto está prevista para el 30 de diciembre de 2027. Dispone de apartamentos con distribuciones 1+1, 2+1 y 3+1, diseñados para ofrecer funcionalidad y confort.

10 ventajas principales de FOREV TEM ISTANBUL

  • Ubicación privilegiada cerca de la estación de metro Kazım Karabekir

  • A solo 1 minuto de la autopista TEM y aproximadamente 25 minutos del Aeropuerto de Estambul

  • Distribuciones funcionales: 1+1, 2+1 y 3+1

  • 7 locales comerciales para mayor comodidad

  • Jardines paisajísticos y senderos para caminar

  • Zona de juegos infantiles para familias

  • Estaciones de carga para vehículos eléctricos

  • Moderno gimnasio para un estilo de vida saludable

  • Seguridad las 24 horas, los 7 días de la semana, y administración profesional del complejo

  • Ventajas para inversores: IVA del 1 %, exención de la tasa del título de propiedad (Tapu) y elegible para la ciudadanía turca

Características del objeto

Detalles del interior

Calefacción:

  • Calefacción individual

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Funciones de reparación:

  • Acabado rugoso

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Área vallada
  • Ascensor

Además

  • Empresa de gestión
  • Casa arrendada
  • Tour online
  • Concesión de un permiso de residencia
  • Concesión de ciudadanía
  • Transacción remota

Localización en el mapa

Gaziosmanpasa, Turquía
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Transporte
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Apartment for sale in Oba centrum
Oba, Turquía
de
$122,789
Barrio residencial Spacious apartment on the first line in Mahmutlar
Mahmutlar, Turquía
de
$154,821
Edificio de apartamentos Apartamentos Modernos en un Complejo con Concepto de Hotel en Demirtaş
Muratpasa, Turquía
de
$124,770
Complejo residencial Modern luxury residence with swimming pools, a gym and a kids' playground, Alanya, Turkey
Muratpasa, Turquía
de
$301,798
Complejo residencial Studios with dressing rooms at Sun Maria Beach - Erdemli | Mersin.
Erdemli, Turquía
de
$41,351
Está viendo
Piso en edificio nuevo FOREV TEM ISTANBUL
Gaziosmanpasa, Turquía
de
$197,000
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Modern luxury seaview apartments in Kargicak, Alanya
Barrio residencial Modern luxury seaview apartments in Kargicak, Alanya
Barrio residencial Modern luxury seaview apartments in Kargicak, Alanya
Barrio residencial Modern luxury seaview apartments in Kargicak, Alanya
Barrio residencial Modern luxury seaview apartments in Kargicak, Alanya
Mostrar todo Barrio residencial Modern luxury seaview apartments in Kargicak, Alanya
Barrio residencial Modern luxury seaview apartments in Kargicak, Alanya
Kargicak, Turquía
de
$139,873
-Este moderno apartamento de lujo con vista al mar en Alanya tiene acceso directo a su club de playa privado. Estos modernos apartamentos cuentan con materiales modernos con acabados de alta gama, magníficas instalaciones y una gran vista al mar. Características principales de los apartament…
Agencia
Basic Apartment Real Estate
Dejar una solicitud
Barrio residencial A large-scale project in an ecological area with developed infrastructure
Barrio residencial A large-scale project in an ecological area with developed infrastructure
Barrio residencial A large-scale project in an ecological area with developed infrastructure
Barrio residencial A large-scale project in an ecological area with developed infrastructure
Barrio residencial A large-scale project in an ecological area with developed infrastructure
Barrio residencial A large-scale project in an ecological area with developed infrastructure
Barrio residencial A large-scale project in an ecological area with developed infrastructure
Alanya, Turquía
de
$130,263
El complejo residencial, que cubre un área de 3.000 m2, cuenta con una infraestructura desarrollada única, el paisaje y su ubicación, que lo distinguen de otros complejos. Los diseños de pisos y suites en el complejo residencial se distinguen por la zonificación y la funcionalidad bien pensa…
Agencia
Basic Apartment Real Estate
Dejar una solicitud
Complejo residencial New residence with swimming pools and a panoramic view, Antalya, Turkey
Complejo residencial New residence with swimming pools and a panoramic view, Antalya, Turkey
Complejo residencial New residence with swimming pools and a panoramic view, Antalya, Turkey
Complejo residencial New residence with swimming pools and a panoramic view, Antalya, Turkey
Complejo residencial New residence with swimming pools and a panoramic view, Antalya, Turkey
Complejo residencial New residence with swimming pools and a panoramic view, Antalya, Turkey
Complejo residencial New residence with swimming pools and a panoramic view, Antalya, Turkey
Kepez, Turquía
de
$402,009
Ofrecemos apartamentos con vistas panorámicas.La residencia cuenta con un aparcamiento interior, piscinas cubiertas y exteriores, un complejo deportivo, una sauna, un club infantil, un estudio de pilates, una piscina infantil, un café, seguridad alrededor de la hora, senderos para caminar, u…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Últimas noticias en Turquía
¿Cómo le está yendo al mercado inmobiliario turco? Análisis de REALTING
23.09.2024
¿Cómo le está yendo al mercado inmobiliario turco? Análisis de REALTING
Empieza la venta de apartamentos a precios asequibles en el complejo residencial Arcadia Beach en la costa de Alanya
24.09.2020
Empieza la venta de apartamentos a precios asequibles en el complejo residencial Arcadia Beach en la costa de Alanya
«La pandemia nos ha abierto nuevas oportunidades». Entrevista con la jefa del departamento de ventas de la empresa turca NSM Real Estate
17.09.2020
«La pandemia nos ha abierto nuevas oportunidades». Entrevista con la jefa del departamento de ventas de la empresa turca NSM Real Estate
Mostrar todas las publicaciones