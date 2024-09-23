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Piso en edificio nuevo Gündem City Project

Gaziosmanpasa, Turquía
de
$424,000
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3
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ID: 38891
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 25/7/26

Localización

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  • País
    Turquía
  • Región / estado
    Marmara Region
  • Ciudad
    Gaziosmanpaşa

Sobre el complejo

Gündem City Project ofrece un estilo de vida moderno en una de las zonas de renovación urbana con mayor crecimiento de Estambul. Gracias a sus excelentes conexiones de transporte, viviendas de alta calidad y espacios sociales diseñados para el confort, el proyecto combina la comodidad de la vida urbana con una elevada calidad residencial.

Gündem City Project dispone de una amplia variedad de tipos de apartamentos con distribuciones prácticas y funcionales, además de un entorno seguro y familiar. Su cercanía a los principales servicios e infraestructuras lo convierte en una excelente opción tanto para vivir como para realizar una inversión inmobiliaria a largo plazo.

10 ventajas

  • Ubicado en una de las zonas de renovación urbana con mayor desarrollo de Estambul

  • Acceso directo al metro, líneas de autobús y principales vías de comunicación

  • Arquitectura contemporánea con materiales de alta calidad

  • Amplia variedad de apartamentos para adaptarse a diferentes necesidades familiares

  • Instalaciones sociales con gimnasio, jardines y senderos para caminar

  • Cerca de hospitales, universidades y centros comerciales

  • Alto potencial de revalorización y fuerte demanda de alquiler

  • Entorno seguro con acceso controlado

  • Distribuciones interiores prácticas que aprovechan al máximo el espacio

  • Ambiente tranquilo y familiar, ideal para una excelente calidad de vida

Características del objeto

Detalles del interior

Calefacción:

  • Calefacción individual

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Funciones de reparación:

  • Acabado rugoso

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Área vallada
  • Ascensor

Además

  • Empresa de gestión
  • Casa arrendada
  • Tour online
  • Concesión de un permiso de residencia
  • Concesión de ciudadanía
  • Transacción remota

Localización en el mapa

Gaziosmanpasa, Turquía
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Transporte
Ocio

Calculadora hipotecaria

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Plazo del préstamo, años
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Importe del préstamo
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Fecha límite
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Pago mensual
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