Piso en edificio nuevo Gündem City Project

Gündem City Project ofrece un estilo de vida moderno en una de las zonas de renovación urbana con mayor crecimiento de Estambul. Gracias a sus excelentes conexiones de transporte, viviendas de alta calidad y espacios sociales diseñados para el confort, el proyecto combina la comodidad de la vida urbana con una elevada calidad residencial.
Gündem City Project dispone de una amplia variedad de tipos de apartamentos con distribuciones prácticas y funcionales, además de un entorno seguro y familiar. Su cercanía a los principales servicios e infraestructuras lo convierte en una excelente opción tanto para vivir como para realizar una inversión inmobiliaria a largo plazo.
10 ventajas
Ubicado en una de las zonas de renovación urbana con mayor desarrollo de Estambul
Acceso directo al metro, líneas de autobús y principales vías de comunicación
Arquitectura contemporánea con materiales de alta calidad
Amplia variedad de apartamentos para adaptarse a diferentes necesidades familiares
Instalaciones sociales con gimnasio, jardines y senderos para caminar
Cerca de hospitales, universidades y centros comerciales
Alto potencial de revalorización y fuerte demanda de alquiler
Entorno seguro con acceso controlado
Distribuciones interiores prácticas que aprovechan al máximo el espacio
Ambiente tranquilo y familiar, ideal para una excelente calidad de vida