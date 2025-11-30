Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Turquía
  3. Bursa
  4. Residencial
  5. Dúplex
  6. Terraza

Dúplex con Terraza en venta en Bursa, Turquía

Nilufer
20
Osmangazi
5
Mudanya
6
Dúplex Borrar
Eliminar
2 propiedades total found
Dúplex 3 habitaciones en , Turquía
Dúplex 3 habitaciones
, Turquía
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 204 m²
Piso 10/11
$5,43M
Dejar una solicitud
Dúplex 7 habitaciones en 267 Sokak, Turquía
Dúplex 7 habitaciones
267 Sokak, Turquía
Habitaciones 7
Nº de cuartos de baño 5
Área 420 m²
Piso 5/5
$9,05M
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Bursa, Turquía

con Vista a la montaña
con Vistas al mar
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir