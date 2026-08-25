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Dúplex en la montaña en venta en Bursa, Turquía

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Nilufer
5
Mudanya
6
Osmangazi
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Dúplex 6 habitaciones en Mudanya, Turquía
Dúplex 6 habitaciones
Mudanya, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 360 m²
Piso 4/4
Apartamento Dúplex en un Complejo con Piscina en Bursa El apartamento está ubicado en Mudany…
$353 729
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Dúplex 6 habitaciones en Nilufer, Turquía
Dúplex 6 habitaciones
Nilufer, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 385 m²
Piso 7/9
Apartamentos en Bursa Nilüfer en un prestigioso complejo residencial Odunluk Barrio en Nilüf…
$717 964
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con Vistas al mar
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