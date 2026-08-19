Casas en Venta en Trabzon, Turquía

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Dúplex 7 habitaciones en Akcaabat, Turquía
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Akcaabat, Turquía
Habitaciones 7
Dormitorios 5
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Villa 5 habitaciones en Ortahisar, Turquía
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Villa 6 habitaciones en Ortahisar, Turquía
Villa 6 habitaciones
Ortahisar, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 5
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It Is RealtyIt Is Realty
Villa 5 habitaciones en Arsin, Turquía
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Habitaciones 5
Dormitorios 4
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Dúplex 7 habitaciones en Osmanbaba, Turquía
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Osmanbaba, Turquía
Habitaciones 7
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Piso 8/8
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Villa 5 habitaciones en Ortahisar, Turquía
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Ortahisar, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
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LDV InvestLDV Invest
Casa 6 habitaciones en Ortahisar, Turquía
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Ortahisar, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 491 m²
Número de plantas 3
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Dúplex 7 habitaciones en Ortahisar, Turquía
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Ortahisar, Turquía
Habitaciones 7
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 320 m²
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Villa 5 habitaciones en Ortahisar, Turquía
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Ortahisar, Turquía
Habitaciones 5
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Villas Independientes en Trabzon Ortahisar, Rodeadas de Naturaleza y a Poca Distancia de la …
$950,264
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