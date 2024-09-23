  1. Realting.com
  Turquía
  Beylikduzu
  Piso en edificio nuevo YASAM MARINA

Piso en edificio nuevo YASAM MARINA

Beylikduzu, Turquía
de
$227,890
;
3
ID: 236
Última actualización: 5/4/22

Localización

  • País
    Turquía
  • Región / estado
    Marmara Region
  • Ciudad
    Beylikduzu

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Año de construcción
    Año de construcción
    2022

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Ascensor

Sobre el complejo

KELEŞ CENTER projesi, Estambul y # 39; un Avrupa yakasında, özellikle Sefaköy y # 39; ün Küçükçekmece semtinde, Estambul & # 39; un ana yol kavşakların bu • Proyecto, Basin Express Caddesi ile E5 ana yolu arasında yer alması nedeniyle önemli stratejik konumu ile önen çıkmaktadır. Aynı zamanda Avrupa Estambul & # 39; unun ortasında, eski ve yeni Estambul arasında yer almaktadır. Ayrıca ulaşım, hastaneler, alışveriş merkezleri ve birçok sosyal ve ticari tesis açısından zengin bir bölgede • Tsehir merkezine çok yakındır>:
• KELEŞ CENTER projesi birçok yatırım avantajını bünyesinde barındıran ender projelerden biridir. Bu proje İstanbul & # 39; un en önemli noktalarından birinde yer almaktadır ve şu y un Ataturk Havalimanı ve ana Sergi Merkezinin doğrudan manzarasına sahiptir.
• Ayrıca proje, şehrin ticari ve finansal & # 39; un ticaret merkezine de yakındır.
• KELEŞ CENTER projesinin alanı, içerisinde çok sayıda AVM ve ticaret merkezinin bulunması ile karakterize edilmekte olup, projenin yer, Estambul & # 39; un en önemli alışveriş merkezi Mall & # 39; un doğrudan ulaşım sağlakaktadır. Estambul.
• Proyecto, Türk vandaşlığını kazanmanın şartların /> • Proyecto, Türk hükümetin lelecte Türkiye & # 39; nin en büyük projesi olan İstanbul Kanalı & # 39; nı inşa etmeyi amaçladığı Marmara Denizi ve Küçükçekmece Gölüç

Localización en el mapa

Beylikduzu, Turquía
Educación
Cuidado de la salud
Alimentación
Ocio

