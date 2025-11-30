Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Turquía
  3. Aydın
  4. Residencial
  5. Casa
  6. Terraza

Casas con Terraza en Venta en Aydin, Turquía

Kusadasi
41
Efeler
11
Didim
4
Casa Borrar
Eliminar
2 propiedades total found
Dúplex 4 habitaciones en Didim, Turquía
Dúplex 4 habitaciones
Didim, Turquía
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 110 m²
Piso 2/3
$7,36M
Dejar una solicitud
Dúplex 3 habitaciones en Didim, Turquía
Dúplex 3 habitaciones
Didim, Turquía
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 75 m²
Piso 2/3
$5,16M
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir

Tipos de propiedades en Aydin

villas
dúplex

Parámetros de las propiedades en Aydin, Turquía

con Garaje
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir