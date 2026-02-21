Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  Turquía
  Turquía
  Aydín
  Residencial
  Apartamento
  Propiedad cerca del lago

Apartamentos del lago en venta en Aydin, Turquía

Kusadasi
30
Efeler
29
Cine
11
Didim
6
1 propiedad total found
Apartamento 4 habitaciones en Didim, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Didim, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 140 m²
Número de plantas 5
$311,323
Dejar una solicitud
Agencia
ISB Global Immobilien
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Türkçe
Telegram Escribir en Telegram
