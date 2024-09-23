Piso en edificio nuevo ModernYaka

ModernYaka es un moderno proyecto residencial ubicado en Ispartakule (Avcılar), que ofrece 462 viviendas y 53 locales comerciales en una amplia parcela de 19.538 m². El proyecto combina un estilo de vida contemporáneo con la naturaleza y ofrece vistas panorámicas al Lago Küçükçekmece.
ModernYaka cuenta con edificios de 12 a 25 plantas, amplios apartamentos con balcones, materiales de alta calidad, completas zonas comunes y excelentes conexiones de transporte, proporcionando comodidad, calidad de vida y un sólido potencial de inversión a largo plazo.
10 ventajas de ModernYaka
Ubicación privilegiada en Ispartakule / Avcılar
70 % del terreno destinado a zonas verdes ajardinadas
Vistas panorámicas al Lago Küçükçekmece
Distribuciones flexibles de 1+1 a 4+1
Amplios balcones y terrazas
Arquitectura contemporánea con materiales de alta calidad
Completo centro de fitness y piscina de 200 m²
Concepto familiar con parques infantiles
Cafeterías, restaurantes y comercios dentro del complejo
Alto potencial de inversión gracias a la cercanía de la autopista TEM y la futura línea de metro