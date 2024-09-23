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Piso en edificio nuevo ModernYaka

Avcilar, Turquía
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8
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ID: 38180
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 8/7/26

Localización

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  • País
    Turquía
  • Región / estado
    Marmara Region
  • Ciudad
    Avcilar

Características del objeto

Detalles del interior

Calefacción:

  • Calefacción individual

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Funciones de reparación:

  • Acabado rugoso

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Área vallada
  • Ascensor

Además

  • Empresa de gestión
  • Casa arrendada
  • Tour online
  • Concesión de un permiso de residencia
  • Concesión de ciudadanía
  • Transacción remota

Sobre el complejo

ModernYaka es un moderno proyecto residencial ubicado en Ispartakule (Avcılar), que ofrece 462 viviendas y 53 locales comerciales en una amplia parcela de 19.538 m². El proyecto combina un estilo de vida contemporáneo con la naturaleza y ofrece vistas panorámicas al Lago Küçükçekmece.

ModernYaka cuenta con edificios de 12 a 25 plantas, amplios apartamentos con balcones, materiales de alta calidad, completas zonas comunes y excelentes conexiones de transporte, proporcionando comodidad, calidad de vida y un sólido potencial de inversión a largo plazo.

10 ventajas de ModernYaka

  • Ubicación privilegiada en Ispartakule / Avcılar

  • 70 % del terreno destinado a zonas verdes ajardinadas

  • Vistas panorámicas al Lago Küçükçekmece

  • Distribuciones flexibles de 1+1 a 4+1

  • Amplios balcones y terrazas

  • Arquitectura contemporánea con materiales de alta calidad

  • Completo centro de fitness y piscina de 200 m²

  • Concepto familiar con parques infantiles

  • Cafeterías, restaurantes y comercios dentro del complejo

  • Alto potencial de inversión gracias a la cercanía de la autopista TEM y la futura línea de metro

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Avcilar, Turquía

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