Piso en edificio nuevo ModernYaka

ModernYaka es un moderno proyecto residencial ubicado en Ispartakule (Avcılar), que ofrece 462 viviendas y 53 locales comerciales en una amplia parcela de 19.538 m². El proyecto combina un estilo de vida contemporáneo con la naturaleza y ofrece vistas panorámicas al Lago Küçükçekmece.

ModernYaka cuenta con edificios de 12 a 25 plantas, amplios apartamentos con balcones, materiales de alta calidad, completas zonas comunes y excelentes conexiones de transporte, proporcionando comodidad, calidad de vida y un sólido potencial de inversión a largo plazo.

10 ventajas de ModernYaka