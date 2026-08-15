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Casas del mar en Venta en Alanya, Turquía

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88 propiedades total found
Villa 4 habitaciones en Alanya, Turquía
Villa 4 habitaciones
Alanya, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 240 m²
Número de plantas 3
Villa de Obra Nueva con Vistas al Mar, Piscina Privada y Jardín en Alanya Alanya es uno de l…
$644,603
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Villa 5 habitaciones en Alanya, Turquía
Villa 5 habitaciones
Alanya, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 6
Área 648 m²
Número de plantas 3
Villa de lujo KIWI Sunset 2, la oportunidad de obtener la ciudadanía turca!Villa KIWI Sunset…
$3,15M
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Villa 6 habitaciones en Alanya, Turquía
Villa 6 habitaciones
Alanya, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
BEKTAŞ VILLA 5, BEKTAŞ LOCATION. IT IS 124 km from ANTALYA AIRPORT, 44 km from GAZIPAS…
$574,043
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It Is RealtyIt Is Realty
Villa 4 habitaciones en Alanya, Turquía
Villa 4 habitaciones
Alanya, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 250 m²
Situado en una de las zonas residenciales más prestigiosas y serenas de Alanya, esta elegant…
$440,188
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Kestel, Turquía
Adosado Adosado 4 habitaciones
Kestel, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 115 m²
En el tipo de pago estándar; 40% de pago inicial y 6 meses de plazos están disponibles, pero…
$378,077
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Villa 4 habitaciones en Alanya, Turquía
Villa 4 habitaciones
Alanya, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 350 m²
Número de plantas 2
Casa con vistas al mar y a la naturaleza con piscina privada en Alanya Kargıcak Alanya es u…
$398,325
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TekceTekce
Villa 4 habitaciones en Kargicak, Turquía
Villa 4 habitaciones
Kargicak, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 248 m²
Número de plantas 3
Si sueñas con poseer tu propia casa por el Mar Mediterráneo, donde cada día comienza con imp…
$558,802
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INEST HOMES
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Villa 6 habitaciones en Alanya, Turquía
Villa 6 habitaciones
Alanya, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 410 m²
Número de plantas 2
Villa con una superficie de 410 metros cuadrados con acabado premium con la ciudad de Alanya…
$805,388
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Villa 7 habitaciones en Alanya, Turquía
Villa 7 habitaciones
Alanya, Turquía
Habitaciones 7
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 390 m²
Número de plantas 3
VIP villas in Bektash, Alanya – Your dream becomes a reality! the proposal of the possibi…
$3,06M
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Alanya, Turquía
Adosado Adosado 3 habitaciones
Alanya, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 91 m²
Número de plantas 2
Our new project is located in Alania Konakly, 300 meters from the sea. The area of ​​the sit…
$311,110
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Alanya-home
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Villa 5 habitaciones en Alanya, Turquía
Villa 5 habitaciones
Alanya, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Alanya Best Villa 4 DORMITORIOS 1 SALA DE ESTAR VILLA DE 300 m² TERRENO DE 1.320 m² 3 BAÑO…
$787,894
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Villa 5 habitaciones en Alanya, Turquía
Villa 5 habitaciones
Alanya, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
SPECIAL AREA ON THE BEACH
Precio en demanda
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Casa 4 habitaciones en Kargicak, Turquía
Casa 4 habitaciones
Kargicak, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 250 m²
Número de plantas 2
Venta villa 3 + 1 con muebles y electrodomésticos, con su propia piscina en la zona de Kargi…
$410,410
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Alanya-home
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Alanya, Turquía
Adosado Adosado 3 habitaciones
Alanya, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
We are proud to present to you a wonderful project in the Konaklı region. It is only 300 met…
$311,659
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Villa 5 habitaciones en Kargicak, Turquía
Villa 5 habitaciones
Kargicak, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
IT IS AVAILABLE FOR CITIZENSHIP OUR INFINITY POOL AND LUSH GREEN GARDEN OFFER YOUR GUESTS…
$1,18M
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Villa en Alanya, Turquía
Villa
Alanya, Turquía
Área 434 m²
5 HABITACIONES 1 SALÓN VILLA DE 434 m2 TERRENO DE 470 m2 5 BAÑOS Y ASEO TERRAZA ASCENS…
$1,64M
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Villa 5 habitaciones en Alanya, Turquía
Villa 5 habitaciones
Alanya, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
ZONA DE APARCAMIENTO: SÍ (2) PISCINA PRIVADA: SÍ JARDÍN PRIVADO: SÍ ZONA DE BARB…
$977,108
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Villa 4 habitaciones en Alanya, Turquía
Villa 4 habitaciones
Alanya, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 472 m²
Número de plantas 2
$160,158
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Villa 5 habitaciones en Alanya, Turquía
Villa 5 habitaciones
Alanya, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
DOMINGO VOLUNTADES EN EL ARGIJAC DE BELLEZA Las villas están ubicadas en una zona acogedora …
$379,374
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Casa 4 habitaciones en Kargicak, Turquía
Casa 4 habitaciones
Kargicak, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 240 m²
Número de plantas 2
$631,364
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Villa 8 habitaciones en Alanya, Turquía
Villa 8 habitaciones
Alanya, Turquía
Habitaciones 8
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 5
7 HABITACIONES 2 SALONES CHALET DE 700 m2 TERRENO DE 1180 m2 5 BAÑOS - WC  DEPÓSITO TE…
$1,68M
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Villa 6 habitaciones en Alanya, Turquía
Villa 6 habitaciones
Alanya, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
KONAKLI/ALANYA In-site detached villa 1 acre of land 520 m2 session 5+1 detac…
$1,70M
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Villa 6 habitaciones en Alanya, Turquía
Villa 6 habitaciones
Alanya, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 503 m²
ALANYA / KARGICAK 4 Bedrooms + 2 Living Rooms 4 en-suite bathrooms 6 washbasins Villa Us…
$726,089
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Villa 5 habitaciones en Alanya, Turquía
Villa 5 habitaciones
Alanya, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
KONAKLI/ALANYA 3+1 DETACHED VILLA 200 M2 2 BALCONIES 2 TERRACES 2 TOILETS NUM…
$300,296
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Villa 4 habitaciones en Alanya, Turquía
Villa 4 habitaciones
Alanya, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 150 m²
Número de plantas 2
on the sale of two -story   The villa is 2000 meters from the sea.   Our villa is compared …
$444,789
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Alanya-home
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Villa 6 habitaciones en Kargicak, Turquía
Villa 6 habitaciones
Kargicak, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 983 m²
Número de plantas 2
II – Kargicak, Alanya II es un nuevo complejo de villas único ubicado en Kargicak Alanya.El …
Precio en demanda
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Villa 6 habitaciones en Kargicak, Turquía
Villa 6 habitaciones
Kargicak, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 385 m²
Número de plantas 3
Casa en Alanya ¿Valora el silencio, la amplitud y el aire limpio? ¡Esta oferta es para ti! S…
$1,20M
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Villa 9 habitaciones en Alanya, Turquía
Villa 9 habitaciones
Alanya, Turquía
Habitaciones 9
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 3
ALANYA AVSALLAR 7+2 400 M2 VILLA 1000 m2 GARDEN has no neighbors completely deta…
$644,018
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Villa 4 habitaciones en Alanya, Turquía
Villa 4 habitaciones
Alanya, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
• 3 HABITACIONES • 1 SALÓN • ÁREA TOTAL DE LA VILLA 220 m2 • ÁREA TOTAL DE TERRENO 400 m2…
$436,793
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Villa 4 habitaciones en Kargicak, Turquía
Villa 4 habitaciones
Kargicak, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 200 m²
Número de plantas 2
on the sale of two -story   Villa   3+1 in the Karghydzhak - Alania region. The villa is 2…
$477,334
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Alanya-home
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