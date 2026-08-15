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Apartamentos en la montaña en venta en Alanya, Turquía

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214 propiedades total found
Apartamento 4 habitaciones en Mahmutlar, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Mahmutlar, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 130 m²
Piso 4/5
Situado justo en la playa de Mahmutlar, una de las zonas más buscadas de Alanya, esta propie…
$230,133
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Apartamento 2 habitaciones en Alanya, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Alanya, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 55 m²
Piso 1/11
Lo que tienes: Un acogedor complejo costero entre pinares en Avsallar. En construcción: La …
$126,402
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Apartamento 2 habitaciones en Alanya, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Alanya, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 70 m²
Piso 7
Piso con Vistas a la Montaña y al Mar en un Complejo Residencial de Tres Bloques en Alanya A…
$147,601
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Ático Ático 3 habitaciones en Alanya, Turquía
Ático Ático 3 habitaciones
Alanya, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 121 m²
Piso 5/6
🏡 Exclusivo dúplex de 3 habitaciones con diseño elegante Suelo de cerámica de marca en…
$303,151
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Ático Ático 3 habitaciones en Alanya, Turquía
Ático Ático 3 habitaciones
Alanya, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 121 m²
Piso 5/6
🏡 Exclusivo dúplex de 3 habitaciones con diseño elegante Suelo de cerámica de marca en…
$285,661
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Apartamento 3 habitaciones en Kargicak, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Kargicak, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 130 m²
Apartamento con Vistas al Mar en un Complejo de Lujo en Alanya Kargıcak El apartamento total…
$221,531
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LDV InvestLDV Invest
Ático Ático 5 habitaciones en Ispatli, Turquía
Ático Ático 5 habitaciones
Ispatli, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 300 m²
Apartamento Amueblado en Alanya Demirtas con Vistas Panorámicas al Mar y a la Ciudad El apar…
$171,582
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Apartamento 1 habitación en Alanya, Turquía
Apartamento 1 habitación
Alanya, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 54 m²
Piso 3/4
¿Gloria Twin Residence?❗️Оте СОСОБСиНННА❗️?1+1 - 54m2? Пантенных из 4⚠️Свалиниванини не 2023…
$153,813
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Apartamento 2 habitaciones en Mahmutlar, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Mahmutlar, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 75 m²
Piso 11/13
*🔥PRECIO 92.000€ **📍DOLCE VITA RESIDENCIA**1+1 70m2 11a planta* Totalmente amueblado*West Fa…
$102,466
VAT
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Apartamento 3 habitaciones en Oba, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Oba, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
•Se encuentra en el distrito de TOSMUR, uno de los distritos centrales de ALANYA.•El distrit…
$290,666
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Apartamento 2 habitaciones en Alanya, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Alanya, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 65 m²
Piso 3/5
El complejo cuenta con numerosas comodidades, incluyendo aparcamiento al aire libre y cubier…
$217,220
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Apartamento 2 habitaciones en Alanya, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Alanya, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 51 m²
Piso 1/6
🏡 Características interiores – Apartamentos 1+1 Suelo de cerámica de marca en todas…
$139,916
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Apartamento 1 habitación en Alanya, Turquía
Apartamento 1 habitación
Alanya, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 45 m²
Piso 4/5
Turquía, Alanya, distrito de KARGICAKComplejo residencial VIA MAR RESIDENCIA? Apartamentos: …
$254,195
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Apartamento 3 habitaciones en Mahmutlar, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Mahmutlar, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 70 m²
Piso 3/8
Servicios complejos:Piscina exterior, jacuzzi exteriorPiscina cubiertaSauna, hammamSala de f…
$97,471
VAT
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Apartamento 1 000 habitaciones en Mahmutlar, Turquía
Apartamento 1 000 habitaciones
Mahmutlar, Turquía
Habitaciones 1000
Dormitorios 1000
Nº de cuartos de baño 2
Área 55 m²
Piso 1/5
Para la inversión Lo que tienes: Apartamentos en un nuevo complejo en una zona tranquila de…
$156,700
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Apartamento 2 habitaciones en Kestel, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Kestel, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 56 m²
Piso 1/4
1+1 Apartamento nuevo, recientemente amueblado(Gross) 56m2(Net) 45m2Edad de construcción 5Pl…
$80,991
VAT
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Ático Ático 5 habitaciones en Oba, Turquía
Ático Ático 5 habitaciones
Oba, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 220 m²
Piso 4/4
El ático fue adquirido por su actual propietario en 2021 por 210.000 €. El precio es muy raz…
$181,766
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Apartamento 2 habitaciones en Alanya, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Alanya, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 70 m²
Piso 1/6
Completado en 2024, el complejo se encuentra entre los proyectos más conocidos y basados en …
$145,622
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Apartamento 2 habitaciones en Kargicak, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Kargicak, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 52 m²
Piso 1/5
En alquiler. Para la inversión Lo que tienes: Un complejo rodeado de naturaleza increíble …
$145,494
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Apartamento 2 habitaciones en Oba, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Oba, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Alanya sigue creciendo junto con la región de Oba, esforzándose por convertirse en una metró…
$275,070
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Ático Ático 3 habitaciones en Kestel, Turquía
Ático Ático 3 habitaciones
Kestel, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 94 m²
Piso 1/6
Para la ciudadanía Lo que tienes: Un nuevo proyecto premium a orillas del distrito de Keste…
$498,796
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Apartamento 2 habitaciones en Mahmutlar, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Mahmutlar, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 75 m²
Piso 11/13
*📍DOLCE VITA RESIDENCIA**1+1 75m2 11a planta** Totalmente amueblado*Vista completa del marOr…
$108,159
VAT
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Apartamento 2 habitaciones en Tosmur, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Tosmur, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 55 m²
Piso 1
Este elegante apartamento de una habitación ofrece comodidad y comodidad en un entorno tranq…
$113,191
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Apartamento 2 habitaciones en Mahmutlar, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Mahmutlar, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 58 m²
Piso 7/12
Un hermoso apartamento en un nuevo complejo residencial en construcción en Mahmutlar es un l…
$151,226
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Apartamento 2 habitaciones en Alanya, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Alanya, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 51 m²
Piso 1/6
🏡 Características interiores – Apartamentos 1+1 Suelo de cerámica de marca en todas las ár…
$169,065
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Apartamento 5 habitaciones en Kargicak, Turquía
Apartamento 5 habitaciones
Kargicak, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Número de plantas 3
🏡 Villas exclusivas con piscinas privadas – a solo 600 metros del mar✨ Introduciendo un proy…
$1,03M
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Apartamento 2 habitaciones en Alanya, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Alanya, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 50 m²
Piso 1/9
En alquiler. Para la inversión Lo que tienes: Nuevo proyecto de inversión con varios inmue…
$124,411
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Apartamento 2 habitaciones en Alanya, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Alanya, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 48 m²
Piso 1
Ubicado a lo largo de la impresionante costa mediterránea, Avsallar es un vibrante distrito …
$72,031
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Apartamento 2 habitaciones en Alanya, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Alanya, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 45 m²
Piso 3
Avsallar es una de las regiones más preferidas de Alanya, ofreciendo fuertes ventajas tanto …
$61,741
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Apartamento 3 habitaciones en Alanya, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Alanya, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 80 m²
Piso 4/4
Kleopatra 1 Complejo Residencial — Alanya, City CenterTipo complejo: 1 bloquePisos: 4Número …
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