  1. Realting.com
  2. Tailandia
  3. Thai Mueang
  4. Casas nuevas

Casas de obra nueva en Thai Mueang, Tailandia

Pattaya
4
Phuket
27
Ko Samui
3
Provincia de Phuket
450
Mostrar más
Búsqueda de nuevos edificios
Ocultar
Búsqueda de nuevos edificios
Búsqueda ampliada Búsqueda compacta
Opciones de búsqueda
Clasificar
En el mapa
Villa AQUELLA Lakeside – Beach Country Club Golf
Villa AQUELLA Lakeside – Beach Country Club Golf
Villa AQUELLA Lakeside – Beach Country Club Golf
Villa AQUELLA Lakeside – Beach Country Club Golf
Villa AQUELLA Lakeside – Beach Country Club Golf
Mostrar todo Villa AQUELLA Lakeside – Beach Country Club Golf
Villa AQUELLA Lakeside – Beach Country Club Golf
Ban Po Daeng, Tailandia
de
$1,14M
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 2
Área 368–644 m²
5 objetos inmobiliarios 5
¡Entradas a Phuket y vuelta de regalo!*Para quién es:Ideal para personas adineradas que buscan un alojamiento lujoso y tranquilo junto al mar, así como para aquellos que aprecian condiciones exclusivas para relajarse y practicar deportes.Sobre la ubicación:AQUELLA Lakeside está situado en la…
Agencia
Tumanov Group
Dejar una solicitud
En el mapa
Realting.com
Ir