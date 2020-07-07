Residencia SEAVIEW RESIDENCES -REZIDENCIYa S VIDOM NA MORE

Fecha de construcción 2o trimestre 2025

La distancia al mar es la primera línea de Bangtao.

Los ingresos previstos son por lo menos un 7% anual.

A costa de un apartamento de $ 2,5M, los ingresos anuales serán de $ 175K.

Forma de propiedad - a su elección Freehold / Leasehold.

Hasta 7 años de instalación.

Al mismo tiempo, será posible vivir o alquilar un apartamento desde el momento en que se ponga en funcionamiento la instalación.

Las condiciones individuales de pago y las cuotas se examinan adicionalmente.

Nuestro trabajo es conseguir las mejores condiciones para usted en la mesa de negociación.

Posible registro remoto de la transacción

Posible pago con criptomoneda

Aumento anual del costo de los bienes raíces en la isla = 3-10% (debido a la escasez de tierras y restricciones de construcción)

Inflación en Tailandia - menos del 1%

Un resort popular de clase mundial, todo el año, la demanda de alquiler siempre ha superado la oferta.

Al comprar bienes raíces con un costo total de $ 350K, ayudamos a emitir una visa de inversionista por un período de 5 años.

? El Banyan Tree Group, que ha recibido reconocimiento mundial por sus exclusivos resorts con servicios y servicios incomparables en todo el mundo, le ofrece una oportunidad única para realizar esta experiencia de marca en una parte orgánica de su vida cotidiana.

Banyan Tree Grand Residences Villas es un proyecto exclusivo enraizado en la histórica patria de la marca, Phuket Island. Están construidos en el territorio de uno de los mejores complejos hoteleros del mundo Laguna Phuket. Descubre un mundo de confort, bienestar y posibilidades ilimitadas.

Vida exquisita

Apartamentos con vistas al mar se encuentran en la playa Bang Tao con arena blanca fina. En el oeste están enmarcados por el Mar Andamán, y en el este por montañas cubiertas de selva densa. Las residencias están situadas en el territorio del famoso complejo turístico cerrado Laguna Phuket, que ha ganado muchos premios internacionales. Un lugar ideal para aquellos que sueñan con vivir a pocos pasos de la playa y pintorescas montañas.

No lejos de las residencias son un centro comercial, spas Banyan Tree, muchos restaurantes de lujo y instalaciones de entretenimiento. También en el territorio de Laguna Phuket es el Laguna Golf Phuket Golf Club con el “Mejor Campo de Golf en Tailandia” según los World Golf Awards.

La ubicación única, los espaciosos diseños y el diseño moderno de los apartamentos Seaview Residences hacen de ellos un lugar ideal para unas vacaciones aisladas, y debido a la disponibilidad directa de infraestructura, vivir se convierte en extremadamente conveniente y agradable.

Una vida de lujo en la costa

Cada apartamento Seaview Residences tiene tres amplios dormitorios con vistas al mar, y diferentes opciones de diseño le permiten elegir un hogar que satisfaga las preferencias individuales de cada comprador. Todas las residencias tienen su propia terraza y piscina con vistas al mar.

Los áticos de las plantas superiores están diseñados para destacar la ubicación única de las villas: la planta superior ofrece impresionantes vistas al mar. Además, el panorama de 180 grados de la puesta de sol sobre el Mar Andamán se puede disfrutar directamente de la piscina o terraza.

Privilegios mundiales para propietarios

Los propietarios de propiedades Banyan Tree Grand Residences están esperando un mundo entero de atracciones. La membresía en el Club Santuario abre el acceso a una variedad ilimitada de nuevas oportunidades y experiencias. Los miembros del Club Santuario tienen derecho al uso exclusivo de instalaciones Banyan Tree con descuentos y privilegios en la red Banyan Tree en todo el mundo.

Además de ser miembro gratuito de Laguna Golf Phuket, los propietarios pueden unirse a la comunidad Banyan Tree Private Collection, que proporciona acceso a una cartera de propiedades cada vez más expansiva, desde villas de lujo Banyan Tree en rincones exóticos del mundo a viviendas exclusivas en las regiones más populares del mundo.

ден Banyan Tree Residences se enorgullece de su nivel de servicio inigualable en la industria de gestión inmobiliaria y ofrece muchos otros servicios increíbles y oportunidades de ocio. Los propietarios pueden utilizar los servicios de un conserje y un equipo profesional alrededor del reloj, lo que le ayudará con gusto en el mantenimiento y alquiler de la villa. Vamos a proporcionar cuidado durante todo el año para su casa.

El paquete de muebles se paga por separado.

Procedimiento para el registro de la transacción:

Reserva (depósito / depósito) - desde 3K $

*La cantidad se incluye en el valor de la propiedad.

# El depósito no es reembolsable

Si no estás en Tailandia, entonces el contrato y dentro de 15-20 días el servicio de mensajería te lo entregará personalmente. Tendrás 3 sets para firmar y 2 de ellos para enviar de vuelta. Sobre la base del contrato, el primer pago se realiza mediante transferencia a la cuenta tailandesa del desarrollador. Los pagos posteriores se efectúan según el calendario del contrato.

Sin cuotas, 5 pagos en partes iguales del 20% del costo del objeto:

1o pago al firmar el contrato

2o pago cuando la construcción se completó un 25%

3o pago cuando la construcción se complete en 50%

4o pago cuando la construcción se complete en 75%

5o pago cuando la construcción está 100% completa

Opción de instalación:

1o pago 20% (neta de reserva) - pagado dentro de 30 días después de firmar el contrato y hacer una reserva

3 pagos de 10% cada 8 meses:

2o pago al realizar el 25% del trabajo de construcción (10%)

3o pago por 50% de los trabajos de construcción (10%)

4o pago por 75% de los trabajos de construcción (10%)

El 50% restante después de la terminación de la construcción se puede tomar en cuotas por un período de 5 años.

En este caso, usted puede vivir o alquilar un apartamento desde la fecha de la comisión de la casa, por lo tanto, parcialmente o totalmente recuperar el costo del pago.

# Tenga en cuenta que el horario de pago puede variar ya que el proyecto puede estar en cualquier etapa de construcción en el momento de su compra.

Pago adicional (un caballo después del 100% de pago):

Registro de propiedad:

Depósito: 6,3%

Rezagado: 1,1%

Instalación de agua y metros de luz

Pagos anuales:

Mantenimiento de territorios comunes

Principales reparaciones

? Interesado en la oferta para la vida o quiere aprender más sobre las perspectivas y oportunidades de inversión en bienes raíces en Phuket, escríbanos ahora