Complejo residencial Nue Epic Asok Rama9

Bangkok, Tailandia
$118,620
ID: 27445
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 19/8/25

Localización

  • País
    Tailandia
  • Ciudad
    Bangkok
  • Metro
    Phetchaburi (~ 1000 m)
  • Metro
    Phra Ram 9 (~ 500 m)

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Año de construcción
    Año de construcción
    2028
  • Número de plantas
    Número de plantas
    47

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Ascensor

Sobre el complejo

Nue Epic Asok-Rama9 es la inversión perfecta en el corazón de Bangkok.
Condominio moderno con altos ingresos de alquiler y un precio de ganga!

Es un complejo residencial premium de cuatro torres con más de 3,107 apartamentos, combinando comodidad, estilo y ubicación privilegiada. El proyecto es ideal para aquellos que aprecian la comodidad, la infraestructura desarrollada y el alto potencial para el crecimiento del valor inmobiliario.

Amenidades de lujo: jardín de techo, 3 piscinas, cinta de correr, moderno gimnasio, estudio de yoga, zona de golf, áreas de mascotas: piscina, parque, salón, coworking, lavandería, Grab & Go, Sky Lounge con vistas panorámicas.

Ubicación favorable:
550 m a la estación de metro Rama 9;
5 minutos a Central Rama 9, Fortune Town
Centros comerciales cercanos: Esplanade Ratchada, Ferias de Jodd, Lotus;
- cerca de los principales hospitales: Rama 9 Hospital, Bumrungrad, Bangkok Hospital;
- acceso conveniente a la autopista Si Rat (a Aeropuerto de Suvarnabhumi).

* El coste puede variar dependiendo del curso.

Localización en el mapa

Bangkok, Tailandia

Está viendo
