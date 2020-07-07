Complejo residencial Nue Epic Asok Rama9

Nue Epic Asok-Rama9 es la inversión perfecta en el corazón de Bangkok.

Condominio moderno con altos ingresos de alquiler y un precio de ganga!

Es un complejo residencial premium de cuatro torres con más de 3,107 apartamentos, combinando comodidad, estilo y ubicación privilegiada. El proyecto es ideal para aquellos que aprecian la comodidad, la infraestructura desarrollada y el alto potencial para el crecimiento del valor inmobiliario.

Amenidades de lujo: jardín de techo, 3 piscinas, cinta de correr, moderno gimnasio, estudio de yoga, zona de golf, áreas de mascotas: piscina, parque, salón, coworking, lavandería, Grab & Go, Sky Lounge con vistas panorámicas.

Ubicación favorable:

550 m a la estación de metro Rama 9;

5 minutos a Central Rama 9, Fortune Town

Centros comerciales cercanos: Esplanade Ratchada, Ferias de Jodd, Lotus;

- cerca de los principales hospitales: Rama 9 Hospital, Bumrungrad, Bangkok Hospital;

- acceso conveniente a la autopista Si Rat (a Aeropuerto de Suvarnabhumi).

Llame o escriba, responderemos todas sus preguntas!

* El coste puede variar dependiendo del curso.