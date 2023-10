Bang Na Nuea Subdistrict, Tailandia

de €159,931

Ríndete a: 2024

¡ESTADO REAL SUPERIOR DE 40,000 $ EN TAILANDIA! ¡LLAMADA! CONSULTA GRATUITA. ¿Planeando una compra de bienes raíces en Tailandia? ¡Lo ayudaremos a elegir un objeto GRATUITO, organizar un trato seguro con el desarrollador! - bienes inmuebles exclusivos; - asistencia en la organización de la mudanza; - ingresos anuales por inversiones de hasta el 20%; - garantía financiera de ingresos; - protección legal de la transacción; - consulta gratuita; - más de 300 oficinas en la Federación de Rusia, Emiratos Árabes Unidos, Turquía, Tailandia y otros países. - ¡seleccione bienes inmuebles para su presupuesto y deseos! Whizdom the Forestias es un nuevo condominio y proyecto de apartamentos ubicado en el área de Bang Keo de Samutprakan. El proyecto está ubicado en 63, Bang Kaeo, Bang Phli District, Samut Prakan 10540, Tailandia. El complejo le ofrece 3 torres residenciales de 42, 43 y 50 pisos, ahogadas en vegetación e incluyendo 1119 elegantes apartamentos en un diseño moderno. ¡Desde majestuosos rascacielos, se abren impresionantes vistas panorámicas de la ciudad! El proyecto está diseñado para la vida más cómoda y medida. UBICACIÓN: En los alrededores donde se encuentra Whizdom the Forestias, hay muchos restaurantes, tiendas, boutiques. El aeropuerto de Suvarnabhumi se encuentra a 24,3 km del Whizdom the Forestias, el tiempo de viaje es de unos 28 minutos. Prince Hospital Suvarnabhumi es el centro médico más cercano, que está a 4,5 km (, se puede llegar en 11 minutos ) desde el proyecto, y las escuelas más cercanas están muy cerca de Whizdom the Foresias: - La escuela Khlong Palat Priang está a 4,8 km. ADELANTAS DE LCD: - Video Intercom - Piscina privada - sauna - jacuzzi - Sala de juegos para niños - Restaurante - Café - bar - limpieza en seco - Lavandería - Video vigilancia - Seguridad 24/7 - Club de niños - Paisajismo ¡Llame o escriba, cuéntenos sobre los proyectos más rentables en Tailandia! ¡Seleccionaremos la propiedad perfecta para usted!