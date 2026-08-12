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Villas en venta en Huerta Norte, Španjolska

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Godella
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10 propiedades total found
Villa en Valencia, Španjolska
Villa
Valencia, Španjolska
Dormitorios 6
Área 250 m²
Elegante residencia de 250 m2, situada en una magnífica parcela de 820 m2, creada para máxim…
$2,21M
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Villa en Godella, Španjolska
Villa
Godella, Španjolska
Dormitorios 5
Área 1 021 m²
Situado en una de las calles más tranquilas del prestigioso distrito de Campolivar, esta imp…
$1,56M
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Villa en Godella, Španjolska
Villa
Godella, Španjolska
Dormitorios 4
Área 212 m²
Villas nuevas en el año, ValenciaNuevo complejo residencial de 36 villas con 4 y 5 dormitori…
$955,891
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Villa en Godella, Španjolska
Villa
Godella, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 500 m²
Amplia casa privada de 500 m² en venta con un gran jardín de 4000 m², a 20 minutos del centr…
$899,851
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Villa en Paterna, Španjolska
Villa
Paterna, Španjolska
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Área 500 m²
Villa independiente en la Cañada de 500 m2 construidos actual y muy funcional ubicado en una…
$724,880
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Villa en Paterna, Španjolska
Villa
Paterna, Španjolska
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 5
Área 445 m²
Cuidado hasta el mínino detalle para llegar a la excelencia en la construcción exclusiva de …
$965,184
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Villa en Puzol, Španjolska
Villa
Puzol, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 285 m²
Acogedora villa en la exclusiva urbanizacion Los Monasterios, cerca de Valencia. La villa es…
$529,912
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Villa en Puzol, Španjolska
Villa
Puzol, Španjolska
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 700 m²
Magnífica villa de lujo, de un diseño exclusivo, situada en una zona residencial Los Monaste…
$1,70M
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Villa en Bonrepós y Mirambell, Španjolska
Villa
Bonrepós y Mirambell, Španjolska
Dormitorios 4
Área 566 m²
Presentamos esta exclusiva e impresionante casa en venta, ideal para aquellos que quieren vi…
$1,36M
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Villa en Puzol, Španjolska
Villa
Puzol, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 6
Área 554 m²
La villa esta situada en la urbanización de los monasterios justo al entrar y cerca del club…
$1,05M
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Parámetros de las propiedades en Huerta Norte, Španjolska

con Jardín
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Baratos
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