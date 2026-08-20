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Villas en venta en Huerta Sur, Španjolska

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Silla
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9 propiedades total found
Villa en Silla, Španjolska
Villa
Silla, Španjolska
Dormitorios 3
Área 250 m²
Villas modernas que combinan elegancia y funcionalidadEste exclusivo complejo residencial es…
$668,733
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Villa en Torrente, Španjolska
Villa
Torrente, Španjolska
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 4
Área 900 m²
Elegante villa grande en las afueras de Valencia en Torrent una superficie de 900m2 y de sus…
$1,18M
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Villa en Torrente, Španjolska
Villa
Torrente, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 240 m²
Se vende chalet independiente en la Urbanización Masia de Pavia, Torrent. Superficie de 240 …
$259,957
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Villa en Paiporta, Španjolska
Villa
Paiporta, Španjolska
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Área 380 m²
Magnífica villa con piscina situada en un enclave privilegiado de la zona periurbana de la c…
$649,892
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Villa en Silla, Španjolska
Villa
Silla, Španjolska
Dormitorios 4
Área 275 m²
Descubre esta impresionante casa de dos familias en el exclusivo complejo residencial Hoyo 1…
$766,861
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Villa en Silla, Španjolska
Villa
Silla, Španjolska
Dormitorios 4
Área 1 320 m²
Situado en las afueras de Altea, esta lujosa villa recientemente renovada ofrece la combinac…
$1,71M
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Villa en Silla, Španjolska
Villa
Silla, Španjolska
Dormitorios 4
Área 610 m²
Villa de lujo, cuidadosamente diseñada con una superficie de 610 metros cuadrados, situada e…
$2,61M
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Villa en Torrente, Španjolska
Villa
Torrente, Španjolska
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 5
Área 422 m²
Chalet de lujo en plena urbanización CUMBRES DE CALICANTO. Disponible en alquiler y en venta…
$499,917
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Villa en Silla, Španjolska
Villa
Silla, Španjolska
Dormitorios 4
Área 230 m²
Descubra este elegante apartamento de 230 m2 situado en el exclusivo complejo residencial Ho…
$807,528
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