Villas en venta en Godella, Španjolska

3 propiedades total found
Villa en Godella, Španjolska
Villa
Godella, Španjolska
Dormitorios 5
Área 232 m²
Villas nuevas en el año, ValenciaNuevo complejo residencial de 36 villas con 4 y 5 dormitori…
$956,493
Villa en Godella, Španjolska
Villa
Godella, Španjolska
Dormitorios 4
Área 212 m²
Villas nuevas en el año, ValenciaNuevo complejo residencial de 36 villas con 4 y 5 dormitori…
$962,361
Villa en Godella, Španjolska
Villa
Godella, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 500 m²
Amplia casa privada de 500 m² en venta con un gran jardín de 4000 m², a 20 minutos del centr…
$899,851
