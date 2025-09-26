Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Adosados con garaje en Venta en Valencia, Španjolska

El Campo de Turia
4
La Ribera Baja
11
Huerta Norte
7
Cullera
10
Adosado Adosado 3 habitaciones en Bigastro, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Bigastro, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 140 m²
Casa adosada moderna en Bigastro, Costa Blanca - SUN116085 3 dormitorios, 3 baños. Área de a…
$250,577
Adosado Adosado 4 habitaciones en Pilar de la Horadada, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
Pilar de la Horadada, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 128 m²
Número de plantas 3
Evo Villas es un moderno complejo residencial en Pilar de la Horadada (Alicante), a pocos mi…
$466,742
Adosado Adosado 4 habitaciones en Finestrat, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
Finestrat, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 220 m²
Número de plantas 2
$487,520
Adosado Adosado 3 habitaciones en Pilar de la Horadada, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Pilar de la Horadada, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 90 m²
Lujosa casa adosada en Torre de la Horadada, al mar 580 m - MG117095 3 dormitorios, 2 baños.…
$248,787
Adosado Adosado 2 habitaciones en Calpe, Španjolska
Adosado Adosado 2 habitaciones
Calpe, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 68 m²
Preciosa villa adosada cerca del centro de Calpe, con vistas al Peñón de Ifach y con sol tod…
$395,718
Adosado Adosado
Comunidad Valenciana, Španjolska
Área 176 m²
Presentamos una nueva y espaciosa casa adosada de 3 dormitorios y 3 baños en la zona del Bal…
$384,332
Adosado Adosado 3 habitaciones en Polop, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Polop, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 130 m²
Una excelente vivienda familiar en una bonita urbanización cerrada, cerca del pueblo de Polo…
$288,176
Adosado Adosado 5 habitaciones en Alicante, Španjolska
Adosado Adosado 5 habitaciones
Alicante, Španjolska
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 207 m²
Urbanización compuesta de 9 adosados en Cabo de las Huertas. Casas únicas y exclusivas que c…
$1,59M
Adosado Adosado en Godella, Španjolska
Adosado Adosado
Godella, Španjolska
Área 174 m²
Virentia, nombre que con el que se ha bautizado a este sector de Godella, significa ‘vegetac…
$799,289
Adosado Adosado 3 habitaciones en San Fulgencio, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
San Fulgencio, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 127 m²
Villas - es nuevo proyecto en el hermoso pueblo de San Fulgencio. La ciudad está bien establ…
$349,046
Adosado Adosado 4 habitaciones en Finestrat, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
Finestrat, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 136 m²
Número de plantas 2
En venta un nuevo adosado con vistas al mar en Finestrat. La zona de la casa es de 106 metro…
$586,983
Adosado Adosado 4 habitaciones en La Nucía, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
La Nucía, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 169 m²
Bonita casa adosada con hermosas vistas en la Nucía. Sobre una superficie construida de 16…
$487,664
Adosado Adosado 3 habitaciones
Finestrat, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 176 m²
El nuevo residencial en la Costa Blanca en una zona tranquila, bien comunicada y cerca de Be…
$510,469
Adosado Adosado en Godella, Španjolska
Adosado Adosado
Godella, Španjolska
Área 223 m²
Virentia, nombre que con el que se ha bautizado a este sector de Godella, significa ‘vegetac…
$869,402
Adosado Adosado 3 habitaciones
Bigastro, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 139 m²
Modern New Townhouse en Bigastro, Costa Blanca, España - SUN116088 3 dormitorios, 3 baños. Á…
$234,306
Adosado Adosado 4 habitaciones en Pilar de la Horadada, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
Pilar de la Horadada, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 112 m²
Número de plantas 2
Presentamos una casa de 112 m2 en dos niveles en la zona de Pilar de la Horadada. Jardín, so…
$499,415
Adosado Adosado en Godella, Španjolska
Adosado Adosado
Godella, Španjolska
Área 223 m²
Virentia, nombre que con el que se ha bautizado a este sector de Godella, significa ‘vegetac…
$846,031
Adosado Adosado 3 habitaciones
Orihuela, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 100 m²
Número de plantas 2
Una acogedora casa en la tranquila zona montañosa de Orihuela - Raiguero de Bonanza - será u…
$157,405
Adosado Adosado 3 habitaciones en Orihuela, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Orihuela, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 102 m²
Adosado de 3 dormitorios en La Zenia cerca del mar. Adosado reformado con 3 dormitorios al …
$331,142
Adosado Adosado 3 habitaciones en Alicante, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Alicante, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 218 m²
Exclusivo complejo residencial "Los Cisnes" en Alicante, esta casa adosada de 218m² ofrece u…
$1,02M
Adosado Adosado 2 habitaciones en Alfaz del Pi, Španjolska
Adosado Adosado 2 habitaciones
Alfaz del Pi, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 450 m²
En el Albir, prestigioso y selecto enclave ubicado entre Altea y Benidorm, ofrecemos un magn…
$773,978
Adosado Adosado 4 habitaciones en Pilar de la Horadada, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
Pilar de la Horadada, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 122 m²
Número de plantas 3
Evo Villas es un moderno complejo residencial en Pilar de la Horadada (Alicante), a pocos mi…
$453,777
Adosado Adosado en Godella, Španjolska
Adosado Adosado
Godella, Španjolska
Área 223 m²
Virentia, nombre que con el que se ha bautizado a este sector de Godella, significa ‘vegetac…
$828,502
Adosado Adosado 3 habitaciones
Pilar de la Horadada, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 90 m²
3 bedrooms, 2 bathroomsArea: 90 m2.Solarium: 38 m2, terrace: 33 m2.New Build.There is сovere…
$249,493
Parámetros de las propiedades en Valencia, Španjolska

