  1. Realting.com
  2. Španjolska
  3. Valencia
  4. Residencial
  5. Adosado
  6. Terraza

Adosados con Terraza en Venta en Valencia, Španjolska

El Campo de Turia
4
La Ribera Baja
11
Huerta Norte
7
Cullera
10
127 propiedades total found
Adosado Adosado 3 habitaciones en Bigastro, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Bigastro, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 140 m²
Casa adosada moderna en Bigastro, Costa Blanca - SUN116085 3 dormitorios, 3 baños. Área de a…
$250,577
Adosado Adosado 3 habitaciones en Villajoyosa, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Villajoyosa, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 164 m²
Aster Residencial es un complejo privado ubicado a solo 100 metros del mar, en la ciudad nor…
$637,221
Adosado Adosado 3 habitaciones en Cullera, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Cullera, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 150 m²
Se vende casa-adosada en casco antiguo a pie de Castillo de Cullera. La casa está construid…
$103,025
Tut TravelTut Travel
Adosado Adosado 4 habitaciones en El Campello, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
El Campello, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 450 m²
Construcción de 10 pareados en primera línea de playa en Muchavista Su ubicación exclusiva …
$2,42M
Adosado Adosado 3 habitaciones en Pilar de la Horadada, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Pilar de la Horadada, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 111 m²
ADOSADOS DE OBRA NUEVA EN PILAR DE LA HORADADA Complejo de lujo de nueva construcción de 10…
$263,666
Adosado Adosado 4 habitaciones en Orihuela, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
Orihuela, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 178 m²
Se Vende casa adosada en tres plantas con semisótano y piscina comunitaria en Residencial Co…
$269,157
Estate Service 24Estate Service 24
Adosado Adosado 3 habitaciones en Pilar de la Horadada, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Pilar de la Horadada, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 87 m²
$324,640
Adosado Adosado 3 habitaciones en Urbanizacion Dona Pepa, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Urbanizacion Dona Pepa, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 111 m²
Nuevo residencial privado de preciosos apartamentos de estilo mediterráneo de 2 habitaciones…
$485,336
Adosado Adosado 2 habitaciones en Torrevieja, Španjolska
Adosado Adosado 2 habitaciones
Torrevieja, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 90 m²
Se vende casa adosada dúplex con vistas al mar y muy cerca de la playa de La Mata en Torrevi…
$375,744
Atlas PropertyAtlas Property
Adosado Adosado 1 habitacion en Torrevieja, Španjolska
Adosado Adosado 1 habitacion
Torrevieja, Španjolska
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 46 m²
Se vende Bungalow en dos plantas con vistas al mar en la urbanización Panorama en Torre del …
$118,429
Adosado Adosado 3 habitaciones en Alfaz del Pi, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Alfaz del Pi, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 122 m²
Esta casa está totalmente reformada 2025 con materiales de calidad y lista para vivir. La…
$468,400
Adosado Adosado 3 habitaciones en Guardamar del Segura, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Guardamar del Segura, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 144 m²
El complejo residencial El Oliveron en Guardsamar del Segura es una urbanización de 22 casas…
$286,340
Adosado Adosado 4 habitaciones en Guardamar del Segura, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
Guardamar del Segura, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 171 m²
CHALETS ADOSADOS DE OBRA NUEVA EN GUARDAMAR DEL SEGURA Residencial de obra nueva de 8 chale…
$467,795
Adosado Adosado 3 habitaciones en Bigastro, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Bigastro, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 152 m²
Casa adosada moderna en Bigastro - SUN116086 3 dormitorios, 3 baños. Área de alfombra: 111 m…
$194,170
Adosado Adosado 3 habitaciones en Villajoyosa, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Villajoyosa, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 121 m²
Aster Residencial es un complejo privado ubicado a solo 100 metros del mar, en la ciudad nor…
$376,503
Adosado Adosado 2 habitaciones en Calpe, Španjolska
Adosado Adosado 2 habitaciones
Calpe, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 68 m²
Preciosa villa adosada cerca del centro de Calpe, con vistas al Peñón de Ifach y con sol tod…
$395,718
Adosado Adosado 3 habitaciones en Alfaz del Pi, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Alfaz del Pi, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 90 m²
Casa modernizada bellamente presentada ubicada en la urbanización de Residents Park Cautivad…
$204,966
Adosado Adosado 4 habitaciones en Torrevieja, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
Torrevieja, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 251 m²
A la venta esta preciosa casa adosada en la famosa urbanización de Las Torretas, es una urba…
$188,410
Adosado Adosado 3 habitaciones en Mareny de Barraquetes, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Mareny de Barraquetes, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 231 m²
Les presentamos esta bonita casa pareada con piscina privada en la playa de Les Palmeres (Su…
$444,291
Adosado Adosado 2 habitaciones en Busot, Španjolska
Adosado Adosado 2 habitaciones
Busot, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 84 m²
Residencial de obra nueva de adosados y chalets adosados en Busot.Preciosos adosados de 2 do…
$200,253
Adosado Adosado 3 habitaciones en Polop, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Polop, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 121 m²
Viviendas de 3 dormitorios con 2 baños, amplias terrazas y solarium. Piscina y plaza de apar…
$447,300
Adosado Adosado 3 habitaciones en Torrevieja, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Torrevieja, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 90 m²
Se vende casa adosada con dos terrazas amplias, situada en la Urb. Torreblanca Marina de La …
$139,877
Adosado Adosado 2 habitaciones en Torrevieja, Španjolska
Adosado Adosado 2 habitaciones
Torrevieja, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 66 m²
Se vende casa adosada de tres plantas con solario privado, dos terrazas con deferentes orien…
$156,111
Adosado Adosado 3 habitaciones en Polop, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Polop, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 130 m²
Una excelente vivienda familiar en una bonita urbanización cerrada, cerca del pueblo de Polo…
$288,176
Adosado Adosado 5 habitaciones en Alicante, Španjolska
Adosado Adosado 5 habitaciones
Alicante, Španjolska
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 207 m²
Urbanización compuesta de 9 adosados en Cabo de las Huertas. Casas únicas y exclusivas que c…
$1,59M
Adosado Adosado 3 habitaciones en Polop, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Polop, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 112 m²
Un conjunto de chalets de una y dos plantas que cuenta con jardín privado, amplias terrazas …
$651,771
Adosado Adosado 2 habitaciones en Santa Pola, Španjolska
Adosado Adosado 2 habitaciones
Santa Pola, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 75 m²
Dúplex de 2 dormitorios cerca del mar en Gran Alacant . Adosados de 1, 2 ó 3 dormitorios con…
$252,509
Adosado Adosado 3 habitaciones en Orihuela, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Orihuela, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 89 m²
Se vende casa adosado con parcela de 95 m2 en La Florida, Orihuela CostaLa vivienda se divid…
$280,462
Adosado Adosado 3 habitaciones en Calpe, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Calpe, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 140 m²
Adosados de 3 dormitorios cerca de la playa en Calpe. Adosados de 3 dormitorios cerca de la …
$452,977
Adosado Adosado 3 habitaciones en Torrevieja, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Torrevieja, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 75 m²
Casa adosada a tan solo unos pocos metros de la playa de Los Náufragos de 75 m² con 3 dormit…
$172,261
