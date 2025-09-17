Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Španjolska
  3. Godella
  4. Residencial
  5. Adosado

Adosados en Venta en Godella, Španjolska

Adosado Borrar
Eliminar
5 propiedades total found
Adosado Adosado en Godella, Španjolska
Adosado Adosado
Godella, Španjolska
Área 174 m²
Virentia, nombre que con el que se ha bautizado a este sector de Godella, significa ‘vegetac…
$799,289
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Inmobiliaria Casamayor
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Dutch
Adosado Adosado en Godella, Španjolska
Adosado Adosado
Godella, Španjolska
Área 223 m²
Virentia, nombre que con el que se ha bautizado a este sector de Godella, significa ‘vegetac…
$846,031
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Inmobiliaria Casamayor
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Dutch
Adosado Adosado en Godella, Španjolska
Adosado Adosado
Godella, Španjolska
Área 223 m²
Virentia, nombre que con el que se ha bautizado a este sector de Godella, significa ‘vegetac…
$828,502
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Inmobiliaria Casamayor
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Dutch
Tut TravelTut Travel
Adosado Adosado 3 habitaciones en Godella, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Godella, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 5
Área 300 m²
Pareado ubicado en una de las mejores urbanizaciones en el centro mismo de Campolivar, muy b…
$484,920
Dejar una solicitud
Adosado Adosado en Godella, Španjolska
Adosado Adosado
Godella, Španjolska
Área 223 m²
Virentia, nombre que con el que se ha bautizado a este sector de Godella, significa ‘vegetac…
$869,402
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Inmobiliaria Casamayor
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Dutch
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir