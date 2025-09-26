Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Adosados con Jardín en Venta en Valencia, Španjolska

El Campo de Turia
4
La Ribera Baja
11
Huerta Norte
7
Cullera
10
76 propiedades total found
Adosado Adosado 3 habitaciones en Villajoyosa, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Villajoyosa, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 164 m²
Aster Residencial es un complejo privado ubicado a solo 100 metros del mar, en la ciudad nor…
$637,221
Adosado Adosado 3 habitaciones en Pilar de la Horadada, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Pilar de la Horadada, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 105 m²
$267,416
Adosado Adosado 4 habitaciones en El Campello, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
El Campello, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 450 m²
Construcción de 10 pareados en primera línea de playa en Muchavista Su ubicación exclusiva …
$2,42M
AdriastarAdriastar
Adosado Adosado 3 habitaciones en Pilar de la Horadada, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Pilar de la Horadada, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 111 m²
ADOSADOS DE OBRA NUEVA EN PILAR DE LA HORADADA Complejo de lujo de nueva construcción de 10…
$263,666
Adosado Adosado 3 habitaciones en Pilar de la Horadada, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Pilar de la Horadada, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 87 m²
$324,640
Adosado Adosado 4 habitaciones en Guardamar del Segura, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
Guardamar del Segura, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 171 m²
CHALETS ADOSADOS DE OBRA NUEVA EN GUARDAMAR DEL SEGURA Residencial de obra nueva de 8 chale…
$467,795
Estate Service 24Estate Service 24
Adosado Adosado 3 habitaciones en Villajoyosa, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Villajoyosa, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 121 m²
Aster Residencial es un complejo privado ubicado a solo 100 metros del mar, en la ciudad nor…
$376,503
Adosado Adosado 2 habitaciones en Calpe, Španjolska
Adosado Adosado 2 habitaciones
Calpe, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 68 m²
Preciosa villa adosada cerca del centro de Calpe, con vistas al Peñón de Ifach y con sol tod…
$395,718
Adosado Adosado en Comunidad Valenciana, Španjolska
Adosado Adosado
Comunidad Valenciana, Španjolska
Área 176 m²
Presentamos una nueva y espaciosa casa adosada de 3 dormitorios y 3 baños en la zona del Bal…
$384,332
Atlas PropertyAtlas Property
Adosado Adosado 3 habitaciones en Mareny de Barraquetes, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Mareny de Barraquetes, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 231 m²
Les presentamos esta bonita casa pareada con piscina privada en la playa de Les Palmeres (Su…
$444,291
Adosado Adosado 2 habitaciones en Busot, Španjolska
Adosado Adosado 2 habitaciones
Busot, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 84 m²
Residencial de obra nueva de adosados y chalets adosados en Busot.Preciosos adosados de 2 do…
$200,253
Adosado Adosado 3 habitaciones en Torrevieja, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Torrevieja, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 90 m²
Se vende casa adosada con dos terrazas amplias, situada en la Urb. Torreblanca Marina de La …
$139,877
Adosado Adosado 3 habitaciones en Busot, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Busot, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 130 m²
RESIDENCIAL DE OBRA NUEVA EN BUSOT.  Residencial de obra nueva de adosados y pareados en Bus…
$247,625
Adosado Adosado 3 habitaciones en Orihuela, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Orihuela, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 89 m²
Se vende casa adosado con parcela de 95 m2 en La Florida, Orihuela CostaLa vivienda se divid…
$280,462
Adosado Adosado 3 habitaciones en Dolores, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Dolores, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 143 m²
Villas adosadas y pareadas de nueva construcción en Dolores, Alicante Descubra esta exclusi…
$459,174
Adosado Adosado 2 habitaciones en Pilar de la Horadada, Španjolska
Adosado Adosado 2 habitaciones
Pilar de la Horadada, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 91 m²
Casas adosadas y casas adosadas en esquina de nueva construcción en Pilar de la Horadada Vi…
$351,132
Adosado Adosado 3 habitaciones en Dolores, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Dolores, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 146 m²
PAREADOS DE OBRA NUEVA EN DOLORES Complejo residencial de adosados y pareados de nueva cons…
$387,586
Adosado Adosado 3 habitaciones en Torrevieja, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Torrevieja, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 72 m²
Maravillosa casa adosada en el área de Punta Prima. La casa consta de 3 dormitorios, 2 baños…
$149,809
Adosado Adosado 3 habitaciones en Almoradi, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Almoradi, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 122 m²
VILLAS PAREADAS DE OBRA NUEVA EN FORMENTERA DEL SEGURA Villas pareadas de obra nueva en For…
$380,050
Adosado Adosado 4 habitaciones en La Nucía, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
La Nucía, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 169 m²
Bonita casa adosada con hermosas vistas en la Nucía. Sobre una superficie construida de 16…
$487,664
Adosado Adosado 4 habitaciones en La Nucía, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
La Nucía, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 172 m²
COMPLEJO RESIDENCIAL DE OBRA NUEVA EN LA NUCIA Complejo residencial de obra nueva de villas…
$492,225
Adosado Adosado 3 habitaciones en Pilar de la Horadada, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Pilar de la Horadada, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 92 m²
ADOSADOS DE OBRA NUEVA EN PILAR DE LA HORADADA Adosados modernos de nueva construcción en u…
$261,513
Adosado Adosado 3 habitaciones en Dehesa de Campoamor, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Dehesa de Campoamor, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 87 m²
ADOSADO INTEGRADO EN FANTASTICO RESIDENCIAL EN LA PLAYA Disfruta de la Costa Blanca con tod…
$352,763
Adosado Adosado 3 habitaciones en Cox, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Cox, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 81 m²
Adosados de obra nueva en venta en Cox - 44 casas modernas con grandes comodidades Descubra…
$276,065
Adosado Adosado 3 habitaciones en Torrevieja, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Torrevieja, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 60 m²
En Torreblanca, una de las zonas más emblemáticas de Torrevieja, se encuentra ese Quad dúple…
$153,958
Adosado Adosado 3 habitaciones en Santa Pola, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Santa Pola, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 100 m²
Casa adosada Triplex, cerca de "Pola Park", Zona Gran Playa. Santa Pola (Alicante) ¡Nos comp…
$183,027
Adosado Adosado 3 habitaciones en Santa Pola, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Santa Pola, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 85 m²
BUNGALOWS DE 3 DORMITORIOS EN RESIDENCIAL EXCLUSIVO EN GRAN ALACANT! Descubre ese residenc…
$306,839
Adosado Adosado 3 habitaciones en Torrevieja, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Torrevieja, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 150 m²
Precioso duplex completamente amueblado, situado a dos km. de la playa de los náufragos, en …
$204,560
Adosado Adosado 4 habitaciones en Torrevieja, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
Torrevieja, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 1
Área 210 m²
Duplex con piscina comunitaria , 4 dormitorios y 1 baño, varias terrazas en 240 m2. Con orie…
$226,092
Adosado Adosado 3 habitaciones en Orihuela, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Orihuela, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 85 m²
Se vende casa adosado de 3 dormitorios con amplio jardín privado, parking y solarium. Se ven…
$166,770
