  2. Španjolska
  3. Valencia
  4. Comercial
  5. De inversiones

Inversiones Inmobiliarias en Valencia, Španjolska

bienes raíces comerciales
48
hoteles
11
11 propiedades total found
De inversiones 1 000 m² en Ayora, Španjolska
De inversiones 1 000 m²
Ayora, Španjolska
Área 1 000 m²
En la actualidad esta masía es una reconocida fábrica de queso de cabra,de yogures y de otro…
$889,852
De inversiones 3 000 m² en Utiel, Španjolska
De inversiones 3 000 m²
Utiel, Španjolska
Área 3 000 m²
La empresa consta de 1 instalación fotovoltaica fija de 35 kW. La instalación está ubicada e…
$249,959
De inversiones en Manises, Španjolska
De inversiones
Manises, Španjolska
Geriatrico ubicado a solo 15 minutos de la capital y a 20 del aeropuerto internacional de Ma…
$1,40M
De inversiones en Alberique, Španjolska
De inversiones
Alberique, Španjolska
Nº de cuartos de baño 1
Se vende Gasolinera en una población de Valencia, ventas anuales 3.300.000 Litros. Dispone d…
$1,10M
De inversiones 1 400 m² en San Vicente del Raspeig, Španjolska
De inversiones 1 400 m²
San Vicente del Raspeig, Španjolska
Nº de cuartos de baño 58
Área 1 400 m²
Se vende residencia para estudiantes a solo 300m de las universidades,58 habitaciones de las…
$749,876
De inversiones 16 000 m² en Alicante, Španjolska
De inversiones 16 000 m²
Alicante, Španjolska
Área 16 000 m²
Centro geriatrico en la provincia Alicante, actualmente vacio y no llegó a estrenarse. Está …
$12,00M
CREMATORIO + 3 AGENCIAS DE SERVICIOS FUNERARIOS en el Castellar - el Oliveral, Španjolska
CREMATORIO + 3 AGENCIAS DE SERVICIOS FUNERARIOS
el Castellar - el Oliveral, Španjolska
Área 1 358 m²
INVERSIÓN ÚNICA EN ESPAÑA: CREMATORIO + 3 AGENCIAS DE SERVICIOS FUNERARIOS Precio: 2.300.…
$2,68M
De inversiones 641 m² en La Eliana, Španjolska
De inversiones 641 m²
La Eliana, Španjolska
Dormitorios 21
Área 641 m²
Se vende club de Alterne cerca de valencia en zona muy concurrida. LAS FOTOS NO CORRESPONDEN…
$499,917
De inversiones 3 545 m² en Cullera, Španjolska
De inversiones 3 545 m²
Cullera, Španjolska
Área 3 545 m²
Residencia con la máxima capacidad de 477 personas y una superficie de 3545,35m2, 98 habitac…
$8,20M
Property InvestProperty Invest
De inversiones 1 840 m² en Alicante, Španjolska
De inversiones 1 840 m²
Alicante, Španjolska
Área 1 840 m²
Se venden lote de 20 viviendas en el centro de Alicante, mas 20 garajes todo ello alquilado.…
$1,75M
De inversiones en Liria, Španjolska
De inversiones
Liria, Španjolska
Se vende gasolinera no abanderada, cerca de Valencia,ventas anuales 1.850.000 Litros. Dispon…
$1,10M
