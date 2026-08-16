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Estudios en venta en Santa Cruz de Tenerife, Španjolska

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Adeje
15
Arona
12
Los Cristianos
4
San Miguel de Abona
3
Estudio Borrar
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30 propiedades total found
Estudio 1 habitacion en Miraverde, Španjolska
Estudio 1 habitacion
Miraverde, Španjolska
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 30 m²
Estudio en venta en Torviscas Alto en el complejo Laguna Park II. Salón, cocina americana, b…
$110,797
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Estudio en Arona, Španjolska
Estudio
Arona, Španjolska
Nº de cuartos de baño 1
Área 25 m²
Se vende estudio en el complejo El Drago en Costa del Silencio, una pequeña ciudad costera e…
$93,186
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Estudio 1 habitacion en Miraverde, Španjolska
Estudio 1 habitacion
Miraverde, Španjolska
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 36 m²
Estudio en el territorio del complejo Island Village, Costa Adeje. Se encuentra a poca di…
$139,954
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Estudio 1 habitacion en Miraverde, Španjolska
Estudio 1 habitacion
Miraverde, Španjolska
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 55 m²
Apartamentos de inversión en el Royal Hideaway Corales Beach 5★, La Caleta, Tenerife Se ofre…
$381,599
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Estudio en Miraverde, Španjolska
Estudio
Miraverde, Španjolska
Nº de cuartos de baño 1
Área 38 m²
Estudio en la zona más exclusiva del sur de Tenerife, a solo 5 minutos a pie de Playa de Fan…
$156,282
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Estudio 1 habitacion en Miraverde, Španjolska
Estudio 1 habitacion
Miraverde, Španjolska
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 32 m²
En venta hay un hermoso estudio en el complejo de Santa María, en la zona de San Eugenio Baj…
$185,440
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LDV InvestLDV Invest
Estudio 1 habitacion en Adeje, Španjolska
Estudio 1 habitacion
Adeje, Španjolska
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 40 m²
En el acogedor complejo residencial Las Barandas, que se encuentra en el primer estudio cost…
$145,786
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Estudio 1 habitacion en Arona, Španjolska
Estudio 1 habitacion
Arona, Španjolska
Dormitorios 1
Área 35 m²
En venta hay un estudio ubicado en la residencia Chaparal en la zona de la Costa del Silenci…
$81,640
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Estudio 1 habitacion en Arona, Španjolska
Estudio 1 habitacion
Arona, Španjolska
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 46 m²
La agencia inmobiliaria VYM Canarias pone a la venta un estudio en el complejo turístico Uda…
$260,004
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Estudio en Arona, Španjolska
Estudio
Arona, Španjolska
Nº de cuartos de baño 1
Área 30 m²
Estudio en venta en Chaparral en Costa del Silencio. El complejo se encuentra a 2 minutos a …
$102,633
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Estudio 1 habitacion en Arona, Španjolska
Estudio 1 habitacion
Arona, Španjolska
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 46 m²
La agencia inmobiliaria VYM Canarias pone a la venta un apartamento tipo estudio en el compl…
$238,432
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Estudio 1 habitacion en Urbanizacion El Guincho, Španjolska
Estudio 1 habitacion
Urbanizacion El Guincho, Španjolska
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 38 m²
Estudio en venta en el complejo Green Park, distrito Golf del Sur con un baño, cocina americ…
$69,977
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Estudio 1 habitacion en Arona, Španjolska
Estudio 1 habitacion
Arona, Španjolska
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 32 m²
Se vende estudio en Castle Harbor en Los Cristianos. Totalmente amueblado, consta de una sal…
$162,114
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Estudio 1 habitacion en Miraverde, Španjolska
Estudio 1 habitacion
Miraverde, Španjolska
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 35 m²
Se vende estudio con una superficie total de 40 m2.  Salón, cocina americana, pequeño hall d…
$154,533
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Estudio 1 habitacion en Urbanizacion El Guincho, Španjolska
Estudio 1 habitacion
Urbanizacion El Guincho, Španjolska
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 51 m²
En venta hay un estudio ubicado en el complejo Green Park, en la zona Gold del Sur. En el te…
$89,804
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Estudio en Arona, Španjolska
Estudio
Arona, Španjolska
Nº de cuartos de baño 1
Área 30 m²
Estudio en venta en El Chaparral en Costa del Silencio. Completamente renovado y amueblado, …
$122,460
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Estudio 1 habitacion en Adeje, Španjolska
Estudio 1 habitacion
Adeje, Španjolska
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 33 m²
Se vende precioso estudio reformado con vistas directas hacia el océano. Complejo residencia…
$291,183
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Estudio en Arona, Španjolska
Estudio
Arona, Španjolska
Nº de cuartos de baño 1
Área 30 m²
Estudio en venta en Chaparral en Costa del Silencio. Salón, cocina americana equipada, baño …
$92,137
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Estudio 1 habitacion en Adeje, Španjolska
Estudio 1 habitacion
Adeje, Španjolska
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Apartamentos de inversión en el Royal Hideaway Corales Beach 5★, La Caleta, Tenerife Se ofre…
$472,443
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Estudio 1 habitacion en Miraverde, Španjolska
Estudio 1 habitacion
Miraverde, Španjolska
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 33 m²
Ofrecemos este moderno estudio en venta en el complejo Santa María, Torviscas. Esta totalmen…
$263,118
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Estudio 1 habitacion en Adeje, Španjolska
Estudio 1 habitacion
Adeje, Španjolska
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 35 m²
Presentamos a nuestros clientes un estudio acogedor y luminoso en el cotizado complejo Club …
$262,406
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Estudio en Miraverde, Španjolska
Estudio
Miraverde, Španjolska
Nº de cuartos de baño 1
Área 52 m²
Se vende estudio en San Eugenio Alto en Ocean View. El área total es de 52 m2. El estudio co…
$146,952
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Estudio 1 habitacion en Arona, Španjolska
Estudio 1 habitacion
Arona, Španjolska
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 34 m²
En exclusiva, acogedor y luminoso estudio en el prestigioso complejo Paraíso Royal, situado …
$300,989
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Estudio 1 habitacion en Urbanizacion El Guincho, Španjolska
Estudio 1 habitacion
Urbanizacion El Guincho, Španjolska
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 51 m²
Estudio a la venta en el complejo Green Park, en la zona de Gold del Sur. En el territorio d…
$89,804
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Estudio en Arona, Španjolska
Estudio
Arona, Španjolska
Nº de cuartos de baño 1
Área 30 m²
Tenemos en venta un estudio en el residencial El Drago con un total de 40m2. 30m2 de inte…
$74,230
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Estudio en Arona, Španjolska
Estudio
Arona, Španjolska
Nº de cuartos de baño 1
Área 45 m²
Número de plantas 1
Maravilloso estudio reformado en Costa del Silencio Se vende maravilloso estudio amueblad…
$84,127
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Estudio 1 habitación en Arona, Španjolska
Estudio 1 habitación
Arona, Španjolska
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 44 m²
Se vende estudio en complejo Frontera Primavera, zona Costa del Silencio. El apartamento est…
$120,827
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Estudio en Adeje, Španjolska
Estudio
Adeje, Španjolska
Nº de cuartos de baño 1
Área 40 m²
Piso 2/5
A la venta, un acogedor estudio recién reformado en el complejo de Island Village Heights. …
$134,978
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Estudio en Miraverde, Španjolska
Estudio
Miraverde, Španjolska
Nº de cuartos de baño 1
Área 45 m²
Le ofrecemos este bonito estudio en venta en el Mareverde Resort en Adeje, cerca de la playa…
$144,976
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Estudio en Adeje, Španjolska
Estudio
Adeje, Španjolska
Nº de cuartos de baño 1
Área 35 m²
Maravilloso estudio en San Eugenio - FT2209 Este maravilloso estudio se encuentra localiz…
$118,768
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Parámetros de las propiedades en Santa Cruz de Tenerife, Španjolska

con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
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