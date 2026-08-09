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Apartamentos en venta en Granadilla de Abona, Španjolska

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2 habitaciones
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11 propiedades total found
Ático Ático 2 habitaciones en Granadilla de Abona, Španjolska
Ático Ático 2 habitaciones
Granadilla de Abona, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 61 m²
Ático en venta en el moderno y exclusivo complejo residencial La Tejita, ubicado a pocos met…
$397,832
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Apartamento 3 habitaciones en Castro, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Castro, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 100 m²
Apartamento en venta en San Isidro. 3 dormitorios, 2 baños, salón, cocina americana, plaza d…
$127,125
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Apartamento 1 habitacion en Granadilla de Abona, Španjolska
Apartamento 1 habitacion
Granadilla de Abona, Španjolska
Dormitorios 1
Área 64 m²
Apartamento en venta, situado en la residencia Vista Roja con vistas a Montaña Roja. A 100 m…
$205,266
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LDV InvestLDV Invest
Apartamento 3 habitaciones en Granadilla de Abona, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Granadilla de Abona, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 93 m²
Se vende apartamento recién terminado, esquina, frontal, 3 dormitorios, 2 baños, 93 metros ú…
$684,137
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Apartamento 2 habitaciones en Granadilla de Abona, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Granadilla de Abona, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Moderno apartamento en el prestigioso complejo Residencial Las Terrazas II (La Tejita, Sotav…
$374,345
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Apartamento 2 habitaciones en El Cabezo, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
El Cabezo, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 53 m²
VYM Canarias presenta esta propiedad en el nuevo proyecto residencial Carena Waves, situado …
$397,832
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Apartamento 2 habitaciones en Granadilla de Abona, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Granadilla de Abona, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 62 m²
En venta 2 apartamentos, que se encuentran en un nuevo edificio en la zona de Los Abrigos. E…
$123,626
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Apartamento 2 habitaciones en Granadilla de Abona, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Granadilla de Abona, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 69 m²
Apartamento en venta, situado en el complejo "Las Terrazas", en la zona de Los Gigantes. El …
$256,583
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Apartamento 3 habitaciones en Castro, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Castro, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 61 m²
Apartamento en San Isidro. El apartamento está ubicado en un lugar muy tranquilo y agradable…
$136,992
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Ático Ático 3 habitaciones en Granadilla de Abona, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Granadilla de Abona, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 73 m²
Precioso ático en el complejo residencial Las Terrazas con una impresionante terraza en la a…
$391,249
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Apartamento en Granadilla de Abona, Španjolska
Apartamento
Granadilla de Abona, Španjolska
Área 1 676 m²
Para constructores e inversores 2 terrenos de 600 m2 y 1076,10 m2, total 1676,10 m2. Según e…
$788,966
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