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Apartamentos en venta en San Miguel de Abona, Španjolska

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estudios
3
1 habitación
5
3 habitaciones
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14 propiedades total found
Ático Ático 4 habitaciones en San Miguel de Abona, Španjolska
Ático Ático 4 habitaciones
San Miguel de Abona, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 90 m²
En venta hay un hermoso ático, ubicado en Las Chafiras. El ático está ubicado en el 3er piso…
$197,102
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Estudio 1 habitacion en Urbanizacion El Guincho, Španjolska
Estudio 1 habitacion
Urbanizacion El Guincho, Španjolska
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 51 m²
Estudio a la venta en el complejo Green Park, en la zona de Gold del Sur. En el territorio d…
$89,804
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Apartamento 3 habitaciones en San Miguel de Abona, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
San Miguel de Abona, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 80 m²
Residencial Aneto es un oasis residencial moderno donde cada detalle está pensado para ofrec…
$384,410
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Apartamento 1 habitacion en Urbanizacion El Guincho, Španjolska
Apartamento 1 habitacion
Urbanizacion El Guincho, Španjolska
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 39 m²
Estudio reformado a estrenar en Golf del Sur – Ideal para inversión o escapadas perfectas ¿…
$201,134
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Apartamento 3 habitaciones en San Miguel de Abona, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
San Miguel de Abona, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 85 m²
El apartamento se encuentra en la residencia de Biltmor, Llano del Camello, San Miguel de Ab…
$179,608
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Apartamento 1 habitacion en Urbanizacion El Guincho, Španjolska
Apartamento 1 habitacion
Urbanizacion El Guincho, Španjolska
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 45 m²
Apartamento en venta en Escorpio complejo en Amarilla Golf, Golf del Sur. Consta de un salón…
$124,793
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LDV InvestLDV Invest
Estudio 1 habitacion en Urbanizacion El Guincho, Španjolska
Estudio 1 habitacion
Urbanizacion El Guincho, Španjolska
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 51 m²
En venta hay un estudio ubicado en el complejo Green Park, en la zona Gold del Sur. En el te…
$89,804
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Apartamento 3 habitaciones en San Miguel de Abona, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
San Miguel de Abona, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 164 m²
Residencial Aneto es un oasis residencial moderno donde cada detalle está pensado para ofrec…
$505,741
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Apartamento 2 habitaciones en Urbanizacion El Guincho, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Urbanizacion El Guincho, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 69 m²
Últimas unidades en este nuevo complejo boutique de 24 modernos apartamentos en primera líne…
$495,489
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Estudio 1 habitacion en Urbanizacion El Guincho, Španjolska
Estudio 1 habitacion
Urbanizacion El Guincho, Španjolska
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 38 m²
Estudio en venta en el complejo Green Park, distrito Golf del Sur con un baño, cocina americ…
$69,977
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Apartamento en Urbanizacion El Guincho, Španjolska
Apartamento
Urbanizacion El Guincho, Španjolska
Venta apartamento en el sur de Tenerife en la zona Golf del Sur. Esta es una de las rutas má…
Precio en demanda
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Apartamento 4 habitaciones en Urbanizacion El Guincho, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Urbanizacion El Guincho, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 92 m²
Apartamento en el complejo Winter Gardens en la zona de Golf del Sur. Bonito lugar rodeado d…
$286,039
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Apartamento 2 habitaciones en Urbanizacion El Guincho, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Urbanizacion El Guincho, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 60 m²
Precioso adosado situado en el complejo Fairways Club in Amarilla Golf. La casa esta idealme…
$377,783
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Apartamento en Urbanizacion El Guincho, Španjolska
Apartamento
Urbanizacion El Guincho, Španjolska
Nº de cuartos de baño 1
Área 56 m²
Excelente oportunidad para comprar local comercial con una licencia de negocio de restaurant…
$383,595
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