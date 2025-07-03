  1. Realting.com
Piso en edificio nuevo Amplios apartamentos en Finestrat Alicante con Campo de Golf

Finestrat, Španjolska
$441,461
29
ID: 27832
Última actualización: 9/9/25

Localización

  • País
    Španjolska
  • Región / estado
    Comunidad Valenciana
  • Pueblo
    Finestrat

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Año de construcción
    Año de construcción
    2026

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina

Sobre el complejo

Elegantes Apartamentos de 2 y 3 Dormitorios Junto al Campo de Golf en Finestrat, Costa Blanca

Elegantes apartamentos modernos situados en Finestrat, una encantadora ciudad ubicada en la provincia de Alicante, España, en la costa este a lo largo de la Costa Blanca. Es conocida por su combinación de hermosas playas, vistas a la montaña y un rico patrimonio histórico. La ciudad se divide en dos áreas principales: la sección costera, Cala de Finestrat, y el tradicional pueblo del interior situado cerca de la montaña Puig Campana. En resumen, Finestrat es una mezcla única de belleza costera y paisajes montañosos, con su encantador casco antiguo, hermosa playa y oportunidades tanto para la relajación como para la aventura. Es un destino excelente para quienes buscan una experiencia más tranquila cerca de la vitalidad de Benidorm.

Al estar tan bien situadas, los apartamentos en venta en Finestrat Alicante están a un corto paseo del campo de golf. Un rápido viaje de 5 minutos desde las villas lo llevará a un gran centro comercial repleto de tiendas minoristas y supermercados, que satisfacen todas sus necesidades de compras. Además, la cercana estación de autobuses ofrece una excelente conectividad, mientras que un viaje un poco más largo lo llevará a la icónica ciudad de Benidorm, famosa por su imponente horizonte. Esta vibrante ciudad cuenta con eventos durante todo el año, emocionantes parques temáticos como Terra Mítica y una gama completa de servicios esenciales como escuelas e instalaciones médicas.

Estas viviendas cuentan con una zona comunitaria muy completa, con piscinas (una semiolímpica de 25 m), juegos infantiles, pista de pádel, gimnasio exterior, gimnasio interior, petanca, sala de coworking, sala multiusos.

En el interior de estas modernas viviendas dispones de dos o tres amplias habitaciones dobles según el modelo, independientemente de que todas ellas vengan con dos baños, cocina y comedor de planta abierta, y una amplia sala de estar con ventanales de estilo francés que dejan entrar abundante luz natural.


ALC-00963

Localización en el mapa

Finestrat, Španjolska
Tiendas de comestibles
Alimentación
Finanzas
Ocio

