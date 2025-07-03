  1. Realting.com
Piso en edificio nuevo Apartamentos en una residencia cerca del aeropuerto en Santa Eulàlia

lHospitalet de Llobregat, Španjolska
de
$573,310
;
7
ID: 27784
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 9/9/25

Localización

  • País
    Španjolska
  • Región / estado
    Cataluña
  • Barrio
    Barcelonés
  • Ciudad
    lHospitalet de Llobregat
  • Metro
    Av. Carrilet (~ 300 m)
  • Metro
    Can Serra (~ 1000 m)
  • Metro
    Rambla Just Oliveras (~ 500 m)
  • Metro
    Sant Josep (~ 900 m)

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Año de construcción
    Año de construcción
    2025

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Ascensor

Sobre el complejo

Modernos apartamentos con balcones y terrazas en Santa Eulàlia

La zona de Hospitalet de Llobregat es vibrante y bien desarrollada, con parques, lugares culturales, instalaciones deportivas y muchos servicios como restaurantes, centros comerciales y atención sanitaria. Está cerca del transporte público, lo que facilita viajar por Barcelona y las zonas cercanas.

Los apartamentos en venta en Santa Eulàlia están ubicados en Hospitalet de Llobregat, a 100 m de las estaciones de transporte público y a 800 m del centro comercial Gran Via 2 y a 9,7 km del Aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat. Está rodeado de todo lo necesario para un estilo de vida cómodo, incluidos comercios, escuelas y parques.

El edificio tiene varios pisos e incluye plazas de aparcamiento, trasteros y terrazas. Los apartamentos son modernos, bien diseñados y construidos con materiales de alta calidad. Utilizan un sistema aerotérmico eficiente en términos de energía para calefacción y refrigeración.

Los apartamentos cuentan con una cocina abierta con electrodomésticos integrados, un baño en suite, un balcón y acabados elegantes en todo el apartamento.


BCN-00017

Localización en el mapa

lHospitalet de Llobregat, Španjolska
Educación
Cuidado de la salud

