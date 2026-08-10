Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Španjolska
  3. Marbella
  4. Residencial
  5. Casa
  6. Vistas al mar

Casas del mar en Venta en Marbella, Španjolska

;
San Pedro Alcantara
459
Casa Borrar
Eliminar
27 propiedades total found
Villa en Marbella, Španjolska
Villa
Marbella, Španjolska
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 342 m²
Despierta en Elviria Playa, Marbella Este, a solo 50 metros del Mediterráneo, con vistas al …
$2,87M
Dejar una solicitud
Villa 5 habitaciones en Marbella, Španjolska
Villa 5 habitaciones
Marbella, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 323 m²
Número de plantas 2
Villa de lujo de alta gama con impresionantes vistas al mar, piscina, gimnasio y tubo de hid…
$2,27M
VAT
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Villa en Marbella, Španjolska
Villa
Marbella, Španjolska
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 408 m²
Descubre Villa Nerea, una exclusiva villa de diseño contemporáneo situada en Marbesa, una de…
$3,59M
Dejar una solicitud
TekceTekce
Dúplex 3 habitaciones en Marbella, Španjolska
Dúplex 3 habitaciones
Marbella, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 76 m²
Número de plantas 3
Apartamentos y Áticos Únicos en Nueva Andalucía Marbella Este exclusivo complejo está situad…
$2,23M
Dejar una solicitud
Casa 6 habitaciones en Marbella, Španjolska
Casa 6 habitaciones
Marbella, Španjolska
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 306 m²
Número de plantas 2
Amplias Villas Adosadas en una Ubicación Privilegiada en Marbella Las villas pareadas están …
$2,26M
Dejar una solicitud
Villa 8 habitaciones en Marbella, Španjolska
Villa 8 habitaciones
Marbella, Španjolska
Habitaciones 8
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 595 m²
Número de plantas 2
Exclusiva villa moderna de alta gama con impresionantes vistas panorámicas al mar, piscina i…
$3,28M
VAT
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Dúplex 5 habitaciones en Marbella, Španjolska
Dúplex 5 habitaciones
Marbella, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 199 m²
Número de plantas 3
Apartamentos y Áticos Únicos en Nueva Andalucía Marbella Este exclusivo complejo está situad…
$2,87M
Dejar una solicitud
Villa 7 habitaciones en Marbella, Španjolska
Villa 7 habitaciones
Marbella, Španjolska
Habitaciones 7
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 615 m²
Número de plantas 4
Villas independientes con piscinas privadas y jardines en zona privilegiada de Marbella Las …
$7,56M
Dejar una solicitud
Villa 6 habitaciones en Marbella, Španjolska
Villa 6 habitaciones
Marbella, Španjolska
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Área 1 003 m²
Número de plantas 3
Villas de lujo con ascensores privados dentro de una exclusiva comunidad cerrada en Marbella…
$8,09M
Dejar una solicitud
Villa 6 habitaciones en Marbella, Španjolska
Villa 6 habitaciones
Marbella, Španjolska
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 546 m²
Número de plantas 3
Villas de Lujo con Vistas al Mar y a la Montaña en un Complejo Cerrado con Instalaciones de …
$6,51M
Dejar una solicitud
Villa 7 habitaciones en Marbella, Španjolska
Villa 7 habitaciones
Marbella, Španjolska
Habitaciones 7
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Área 925 m²
Número de plantas 1
Exclusiva villa moderna de alta gama con una gran piscina infinita y vistas al mar en una zo…
$3,61M
VAT
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Dúplex 4 habitaciones en Marbella, Španjolska
Dúplex 4 habitaciones
Marbella, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 179 m²
Número de plantas 3
Apartamentos y Áticos Únicos en Nueva Andalucía Marbella Este exclusivo complejo está situad…
$1,98M
Dejar una solicitud
Casa 5 habitaciones en Marbella, Španjolska
Casa 5 habitaciones
Marbella, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 210 m²
Número de plantas 3
Villas con Estilo en Zona Privilegiada de Marbella Las villas con estilo se encuentran en un…
$2,11M
Dejar una solicitud
Villa 7 habitaciones en Marbella, Španjolska
Villa 7 habitaciones
Marbella, Španjolska
Habitaciones 7
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 6
Área 701 m²
Número de plantas 3
Villas de Lujo con Vistas al Mar y a la Montaña en un Complejo Cerrado con Instalaciones de …
$12,78M
Dejar una solicitud
Villa 5 habitaciones en Marbella, Španjolska
Villa 5 habitaciones
Marbella, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 408 m²
Número de plantas 2
Villa de 4 Dormitorios con Amplias Zonas de Uso y Vistas al Mar en Marbella La villa está si…
$6,47M
Dejar una solicitud
Villa 9 habitaciones en Marbella, Španjolska
Villa 9 habitaciones
Marbella, Španjolska
Habitaciones 9
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 7
Área 837 m²
Número de plantas 2
Espaciosa villa de élite de alta gama con piscina infinita xxl y asombrosas vistas al mar en…
$4,13M
VAT
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Casa 5 habitaciones en Marbella, Španjolska
Casa 5 habitaciones
Marbella, Španjolska
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 231 m²
Despertar en la Milla de Oro de Marbella, con vistas abiertas al mar y la tranquilidad de un…
$3,13M
Dejar una solicitud
Villa 5 habitaciones en Marbella, Španjolska
Villa 5 habitaciones
Marbella, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 445 m²
Número de plantas 2
Villa de lujo de alta gama con piscina privada, vistas al mar, gimnasio y zona de ocio situa…
$6,68M
VAT
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Villa 4 habitaciones en Marbella, Španjolska
Villa 4 habitaciones
Marbella, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 683 m²
Número de plantas 2
Gran villa de lujo en Marbella con piscina, ascensor y terraza solarium que ofrece increíble…
$2,09M
VAT
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Villa 5 habitaciones en Marbella, Španjolska
Villa 5 habitaciones
Marbella, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 455 m²
Número de plantas 3
Villas en primera línea de playa con materiales de primera calidad en una zona popular de Ma…
$4,00M
Dejar una solicitud
Casa 5 habitaciones en Marbella, Španjolska
Casa 5 habitaciones
Marbella, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 264 m²
Número de plantas 2
Amplias Villas Adosadas en una Ubicación Privilegiada en Marbella Las villas pareadas están …
$2,26M
Dejar una solicitud
Villa 6 habitaciones en Marbella, Španjolska
Villa 6 habitaciones
Marbella, Španjolska
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 859 m²
Villas Independientes con Campo de Golf y Vistas al Mar en Marbella Las villas independiente…
$6,98M
Dejar una solicitud
Villa en Marbella, Španjolska
Villa
Marbella, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 616 m²
Hay un momento en el que buscas algo más que una casa en Marbella. Más privacidad, más calma…
$7,55M
Dejar una solicitud
Villa en Marbella, Španjolska
Villa
Marbella, Španjolska
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 6
Número de plantas 2
Breathtaking opulent newly built Villa located in one of the most exclusive residential comm…
$13,61M
Dejar una solicitud
Villa en Marbella, Španjolska
Villa
Marbella, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Número de plantas 1
A magnificent 4-bedroom villa located in an exclusive beachfront location in Marbella East. …
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Villa en Marbella, Španjolska
Villa
Marbella, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 693 m²
Número de plantas 3
Nueva residencia de lujo en el corazón de la Milla de Oro, Marbella, España. El complejo res…
$7,61M
Dejar una solicitud
Villa en Marbella, Španjolska
Villa
Marbella, Španjolska
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 500 m²
Número de plantas 3
First line of the sea, Golden Mile, Marbella. New fully finished project, right on the Golde…
$3,36M
Dejar una solicitud

Tipos de propiedades en Marbella

villas
casas de campo
bungalow
adosados
dúplex

Parámetros de las propiedades en Marbella, Španjolska

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Piscina
campo de golf cercano
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir