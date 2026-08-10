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Casas en la montaña en Venta en Marbella, Španjolska

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San Pedro Alcantara
459
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29 propiedades total found
Villa 5 habitaciones en Marbella, Španjolska
Villa 5 habitaciones
Marbella, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 774 m²
Número de plantas 3
Villas de Lujo Sobre Plano Junto a la Playa en una Zona Privilegiada de Marbella El proyecto…
$4,85M
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Villa 5 habitaciones en Marbella, Španjolska
Villa 5 habitaciones
Marbella, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 323 m²
Número de plantas 2
Villa de lujo de alta gama con impresionantes vistas al mar, piscina, gimnasio y tubo de hid…
$2,27M
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Villa en San Pedro Alcantara, Španjolska
Villa
San Pedro Alcantara, Španjolska
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 7
Área 613 m²
Villa Cefeo es una villa moderna de diseño arquitectónico contemporáneo situada en una de la…
$5,17M
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Villa en Marbella, Španjolska
Villa
Marbella, Španjolska
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 7
Área 854 m²
Despertar frente al golf en La Cerquilla, Nueva Andalucía, con vistas abiertas, privacidad y…
$10,29M
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Casa 6 habitaciones en Marbella, Španjolska
Casa 6 habitaciones
Marbella, Španjolska
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 306 m²
Número de plantas 2
Amplias Villas Adosadas en una Ubicación Privilegiada en Marbella Las villas pareadas están …
$2,26M
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Villa 8 habitaciones en Marbella, Španjolska
Villa 8 habitaciones
Marbella, Španjolska
Habitaciones 8
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 595 m²
Número de plantas 2
Exclusiva villa moderna de alta gama con impresionantes vistas panorámicas al mar, piscina i…
$3,28M
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Dúplex 4 habitaciones en Marbella, Španjolska
Dúplex 4 habitaciones
Marbella, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 196 m²
Número de plantas 5
Apartamentos con Estilo Cerca de los Servicios en Marbella Los apartamentos se encuentran e…
$1,03M
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Villa 7 habitaciones en Marbella, Španjolska
Villa 7 habitaciones
Marbella, Španjolska
Habitaciones 7
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 615 m²
Número de plantas 4
Villas independientes con piscinas privadas y jardines en zona privilegiada de Marbella Las …
$7,56M
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Villa 6 habitaciones en Marbella, Španjolska
Villa 6 habitaciones
Marbella, Španjolska
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Área 1 003 m²
Número de plantas 3
Villas de lujo con ascensores privados dentro de una exclusiva comunidad cerrada en Marbella…
$8,09M
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Villa en San Pedro Alcantara, Španjolska
Villa
San Pedro Alcantara, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 480 m²
Despertar frente al campo de golf Las Brisas, con vistas abiertas a La Concha y la sensación…
$6,97M
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Villa 4 habitaciones en Marbella, Španjolska
Villa 4 habitaciones
Marbella, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 586 m²
Número de plantas 1
Exclusiva villa de alta gama con terrazas, estupendas vistas al mar, piscina privada y ascen…
$1,98M
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Villa 6 habitaciones en Marbella, Španjolska
Villa 6 habitaciones
Marbella, Španjolska
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 546 m²
Número de plantas 3
Villas de Lujo con Vistas al Mar y a la Montaña en un Complejo Cerrado con Instalaciones de …
$6,51M
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Villa 7 habitaciones en Marbella, Španjolska
Villa 7 habitaciones
Marbella, Španjolska
Habitaciones 7
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Área 925 m²
Número de plantas 1
Exclusiva villa moderna de alta gama con una gran piscina infinita y vistas al mar en una zo…
$3,61M
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Casa 5 habitaciones en Marbella, Španjolska
Casa 5 habitaciones
Marbella, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 210 m²
Número de plantas 3
Villas con Estilo en Zona Privilegiada de Marbella Las villas con estilo se encuentran en un…
$2,11M
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Villa 7 habitaciones en Marbella, Španjolska
Villa 7 habitaciones
Marbella, Španjolska
Habitaciones 7
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 6
Área 701 m²
Número de plantas 3
Villas de Lujo con Vistas al Mar y a la Montaña en un Complejo Cerrado con Instalaciones de …
$12,78M
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Villa 5 habitaciones en Marbella, Španjolska
Villa 5 habitaciones
Marbella, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 408 m²
Número de plantas 2
Villa de 4 Dormitorios con Amplias Zonas de Uso y Vistas al Mar en Marbella La villa está si…
$6,47M
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Villa 9 habitaciones en Marbella, Španjolska
Villa 9 habitaciones
Marbella, Španjolska
Habitaciones 9
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 7
Área 837 m²
Número de plantas 2
Espaciosa villa de élite de alta gama con piscina infinita xxl y asombrosas vistas al mar en…
$4,13M
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Casa 5 habitaciones en Marbella, Španjolska
Casa 5 habitaciones
Marbella, Španjolska
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 231 m²
Despertar en la Milla de Oro de Marbella, con vistas abiertas al mar y la tranquilidad de un…
$3,13M
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Villa 5 habitaciones en Marbella, Španjolska
Villa 5 habitaciones
Marbella, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 445 m²
Número de plantas 2
Villa de lujo de alta gama con piscina privada, vistas al mar, gimnasio y zona de ocio situa…
$6,68M
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Villa 4 habitaciones en Marbella, Španjolska
Villa 4 habitaciones
Marbella, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 683 m²
Número de plantas 2
Gran villa de lujo en Marbella con piscina, ascensor y terraza solarium que ofrece increíble…
$2,09M
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Villa 5 habitaciones en Marbella, Španjolska
Villa 5 habitaciones
Marbella, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 455 m²
Número de plantas 3
Villas en primera línea de playa con materiales de primera calidad en una zona popular de Ma…
$4,00M
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Villa en Marbella, Španjolska
Villa
Marbella, Španjolska
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 7
Área 696 m²
Hay un momento en el que una vivienda deja de ser una compra y se convierte en una decisión …
$6,82M
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Villa en San Pedro Alcantara, Španjolska
Villa
San Pedro Alcantara, Španjolska
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 390 m²
Hay decisiones que no se toman solo con la razón, sino con una visión clara de la vida que q…
$5,64M
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Casa 5 habitaciones en Marbella, Španjolska
Casa 5 habitaciones
Marbella, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 264 m²
Número de plantas 2
Amplias Villas Adosadas en una Ubicación Privilegiada en Marbella Las villas pareadas están …
$2,26M
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Villa 6 habitaciones en Marbella, Španjolska
Villa 6 habitaciones
Marbella, Španjolska
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 859 m²
Villas Independientes con Campo de Golf y Vistas al Mar en Marbella Las villas independiente…
$6,98M
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Villa en Marbella, Španjolska
Villa
Marbella, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 616 m²
Hay un momento en el que buscas algo más que una casa en Marbella. Más privacidad, más calma…
$7,55M
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Villa en Marbella, Španjolska
Villa
Marbella, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 693 m²
Número de plantas 3
Nueva residencia de lujo en el corazón de la Milla de Oro, Marbella, España. El complejo res…
$7,61M
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Villa en Marbella, Španjolska
Villa
Marbella, Španjolska
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 500 m²
Número de plantas 3
First line of the sea, Golden Mile, Marbella. New fully finished project, right on the Golde…
$3,36M
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Villa en San Pedro Alcantara, Španjolska
Villa
San Pedro Alcantara, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 550 m²
Número de plantas 2
Un desarrollo contemporáneo de 9 villas de lujo ubicado en la Nueva Milla de Oro entre Marbe…
$2,46M
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Tipos de propiedades en Marbella

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Parámetros de las propiedades en Marbella, Španjolska

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