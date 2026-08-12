Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Španjolska
  3. Málaga
  4. Residencial
  5. Villa
  6. Piscina

Villas con piscina en venta en Málaga, Španjolska

;
Marbella
208
Estepona
116
San Pedro Alcantara
45
Fuengirola
32
Villa Borrar
Eliminar
77 propiedades total found
Villa 10 habitaciones en Benalmadena, Španjolska
UP UP
Villa 10 habitaciones
Benalmadena, Španjolska
Habitaciones 10
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 1 000 m²
Número de plantas 3
Única villa independiente de 500m3 construido en venta con piscina y sala de cine, en zona a…
$2,08M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Vendedor particular
Idiomas hablados
English
Telegram Escribir en Telegram
Villa en Marbella, Španjolska
Villa
Marbella, Španjolska
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 342 m²
Despierta en Elviria Playa, Marbella Este, a solo 50 metros del Mediterráneo, con vistas al …
$2,88M
Dejar una solicitud
Villa 8 habitaciones en Benahavis, Španjolska
Villa 8 habitaciones
Benahavis, Španjolska
Habitaciones 8
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 606 m²
Extraordinaria villa nueva con piscina privada, vistas impresionantes y un encantador jardín…
$4,22M
VAT
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
LDV InvestLDV Invest
Villa 5 habitaciones en Mijas, Španjolska
Villa 5 habitaciones
Mijas, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 207 m²
Número de plantas 1
Villa lujosa con gran piscina infinita y unas vistas al mar impresionantes rodeada de natura…
$1,15M
VAT
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Villa 4 habitaciones en Marbella, Španjolska
Villa 4 habitaciones
Marbella, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 683 m²
Número de plantas 2
Gran villa de lujo en Marbella con piscina, ascensor y terraza solarium que ofrece increíble…
$2,09M
VAT
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Villa 4 habitaciones en Estepona, Španjolska
Villa 4 habitaciones
Estepona, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 236 m²
Exquisita villa de lujo con gran piscina, jardín y vistas al mar ubicada en un campo de golf…
$1,19M
VAT
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Villa 5 habitaciones en Estepona, Španjolska
Villa 5 habitaciones
Estepona, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 290 m²
Número de plantas 2
Villa de diseño de alta gama con gran piscina, jardín y hermosas vistas al mar ubicada en un…
$1,72M
VAT
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Villa 5 habitaciones en Mijas, Španjolska
Villa 5 habitaciones
Mijas, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 305 m²
Número de plantas 2
Villa superior con gran terraza en la azotea, piscina privada, jardín, gimnasio, spa e impre…
$1,45M
VAT
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Villa 8 habitaciones en Fuengirola, Španjolska
Villa 8 habitaciones
Fuengirola, Španjolska
Habitaciones 8
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 633 m²
Número de plantas 2
Lujosa villa de alta gama con gran terraza, piscina privada, gimnasio, sala de cine, spa e i…
$3,91M
VAT
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Villa 5 habitaciones en Mijas, Španjolska
Villa 5 habitaciones
Mijas, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 6
Área 329 m²
Villa de élite con amplia zona de estar, piscina, impresionantes vistas al mar y un amplio s…
$3,49M
VAT
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Villa 7 habitaciones en Mijas, Španjolska
Villa 7 habitaciones
Mijas, Španjolska
Habitaciones 7
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 423 m²
Villa de alto lujo llave en mano con piscina infinita, amplias terrazas, vistas a la montaña…
$1,04M
VAT
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Villa 11 habitaciones en Fuengirola, Španjolska
Villa 11 habitaciones
Fuengirola, Španjolska
Habitaciones 11
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 7
Área 1 275 m²
Número de plantas 2
Impresionante villa con gran azotea, piscina privada, jardín, sala de cine e impresionantes …
$5,59M
VAT
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Villa 9 habitaciones en Estepona, Španjolska
Villa 9 habitaciones
Estepona, Španjolska
Habitaciones 9
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 6
Área 1 182 m²
Enorme villa llave en mano de alta gama con piscina, gran jardín y zona de spa personal situ…
$7,84M
VAT
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Villa en Marbella, Španjolska
Villa
Marbella, Španjolska
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 7
Área 696 m²
Hay un momento en el que una vivienda deja de ser una compra y se convierte en una decisión …
$6,82M
Dejar una solicitud
Villa 5 habitaciones en Estepona, Španjolska
Villa 5 habitaciones
Estepona, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 452 m²
Número de plantas 2
Extraordinaria Villa con piscina infinita privada y vistas al mar en una zona premium de la …
$1,64M
VAT
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Villa 7 habitaciones en Marbella, Španjolska
Villa 7 habitaciones
Marbella, Španjolska
Habitaciones 7
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Área 925 m²
Número de plantas 1
Exclusiva villa moderna de alta gama con una gran piscina infinita y vistas al mar en una zo…
$3,61M
VAT
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Villa 4 habitaciones en Estepona, Španjolska
Villa 4 habitaciones
Estepona, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 5
Área 889 m²
Número de plantas 3
Exclusiva villa de alta gama con gran jardín, piscina, sótano y gran terraza solarium con in…
$3,06M
VAT
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Villa 4 habitaciones en Fuengirola, Španjolska
Villa 4 habitaciones
Fuengirola, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 182 m²
Villa de lujo de alta gama llave en mano con piscina privada, terraza y una increíble vista …
$1,28M
VAT
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Villa 4 habitaciones en Marbella, Španjolska
Villa 4 habitaciones
Marbella, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 586 m²
Número de plantas 1
Exclusiva villa de alta gama con terrazas, estupendas vistas al mar, piscina privada y ascen…
$1,98M
VAT
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Villa 12 habitaciones en Mijas, Španjolska
Villa 12 habitaciones
Mijas, Španjolska
Habitaciones 12
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 8
Área 1 058 m²
Número de plantas 3
Villa enorme de ultra lujo de alta gama con amplias terrazas y jardín, vista panorámica al m…
$8,80M
VAT
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Villa en Marbella, Španjolska
Villa
Marbella, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 616 m²
Hay un momento en el que buscas algo más que una casa en Marbella. Más privacidad, más calma…
$7,55M
Dejar una solicitud
Villa 5 habitaciones en Benalmadena, Španjolska
Villa 5 habitaciones
Benalmadena, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 201 m²
Número de plantas 2
Moderna casa adosada con piscina infinita comunitaria, amplias terrazas, jardín privado e in…
$1,07M
VAT
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Villa 9 habitaciones en Marbella, Španjolska
Villa 9 habitaciones
Marbella, Španjolska
Habitaciones 9
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 7
Área 837 m²
Número de plantas 2
Espaciosa villa de élite de alta gama con piscina infinita xxl y asombrosas vistas al mar en…
$4,13M
VAT
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Villa 5 habitaciones en Mijas, Španjolska
Villa 5 habitaciones
Mijas, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 296 m²
Villa majestuosa con piscina, hermosas vistas al mar y un amplio sótano situada en un comple…
$2,62M
VAT
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Villa 4 habitaciones en Fuengirola, Španjolska
Villa 4 habitaciones
Fuengirola, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 274 m²
Número de plantas 2
Llave en mano villa superior con gran terraza, jardín, piscina privada e impresionantes vist…
$1,56M
VAT
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Villa 6 habitaciones en Fuengirola, Španjolska
Villa 6 habitaciones
Fuengirola, Španjolska
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 824 m²
Villa de alta gama con gran azotea, piscina privada, jardín, gimnasio e impresionantes vista…
$3,41M
VAT
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Villa 3 habitaciones en Mijas, Španjolska
Villa 3 habitaciones
Mijas, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 136 m²
Número de plantas 2
Fantástico adosado con enorme terraza, jardín, piscina comunitaria y gimnasio situado junto …
$671,534
VAT
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Villa 5 habitaciones en Benalmadena, Španjolska
Villa 5 habitaciones
Benalmadena, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 320 m²
Número de plantas 2
Enorme villa de alta gama con gran terraza, piscina infinita e impresionantes vistas al mar …
$2,52M
VAT
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Villa 10 habitaciones en Fuengirola, Španjolska
Villa 10 habitaciones
Fuengirola, Španjolska
Habitaciones 10
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 634 m²
Villa ultra exclusiva con dos piscinas infinitas, una impresionante terraza en la azotea, un…
$3,70M
VAT
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Villa 8 habitaciones en Benalmadena, Španjolska
Villa 8 habitaciones
Benalmadena, Španjolska
Habitaciones 8
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 344 m²
Número de plantas 2
Lujosa villa de alta gama con una gran terraza, piscina privada e impresionantes vistas al m…
$1,75M
VAT
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch

Parámetros de las propiedades en Málaga, Španjolska

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Vista al lago
campo de golf cercano
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir