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Villas en la montaña en venta en Málaga, Španjolska

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Marbella
208
Estepona
116
San Pedro Alcantara
45
Fuengirola
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94 propiedades total found
Villa 10 habitaciones en Benalmadena, Španjolska
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Villa 10 habitaciones
Benalmadena, Španjolska
Habitaciones 10
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 1 000 m²
Número de plantas 3
Única villa independiente de 500m3 construido en venta con piscina y sala de cine, en zona a…
$2,08M
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Villa 6 habitaciones en Casares, Španjolska
Villa 6 habitaciones
Casares, Španjolska
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Área 713 m²
Número de plantas 1
Villa Llave en Mano Frente al Golf con Serenas Vistas en Casares Esta promoción llave en man…
$7,50M
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Villa 5 habitaciones en Estepona, Španjolska
Villa 5 habitaciones
Estepona, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 626 m²
Número de plantas 3
Villas listas para entrar a vivir de calidad superior junto al golf en Estepona Este proyect…
$2,77M
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TekceTekce
Villa 8 habitaciones en Benahavis, Španjolska
Villa 8 habitaciones
Benahavis, Španjolska
Habitaciones 8
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 606 m²
Extraordinaria villa nueva con piscina privada, vistas impresionantes y un encantador jardín…
$4,22M
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Villa 6 habitaciones en Fuengirola, Španjolska
Villa 6 habitaciones
Fuengirola, Španjolska
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 505 m²
Número de plantas 2
Villas Sobre Plano con Vistas al Mar y de Alta Calidad en una Comunidad muy Solicitada en Fu…
$3,42M
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Villa 5 habitaciones en Mijas, Španjolska
Villa 5 habitaciones
Mijas, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 207 m²
Número de plantas 1
Villa lujosa con gran piscina infinita y unas vistas al mar impresionantes rodeada de natura…
$1,15M
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Villa 4 habitaciones en Marbella, Španjolska
Villa 4 habitaciones
Marbella, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 683 m²
Número de plantas 2
Gran villa de lujo en Marbella con piscina, ascensor y terraza solarium que ofrece increíble…
$2,09M
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Villa 5 habitaciones en Estepona, Španjolska
Villa 5 habitaciones
Estepona, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 290 m²
Número de plantas 2
Villa de diseño de alta gama con gran piscina, jardín y hermosas vistas al mar ubicada en un…
$1,72M
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Villa 6 habitaciones en Ojen, Španjolska
Villa 6 habitaciones
Ojen, Španjolska
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 7
Área 917 m²
Número de plantas 3
Villas con Piscina Privada en un Complejo de Lujo en Ojen Ojen es un lugar natural que se en…
$5,50M
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Villa 5 habitaciones en Mijas, Španjolska
Villa 5 habitaciones
Mijas, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 305 m²
Número de plantas 2
Villa superior con gran terraza en la azotea, piscina privada, jardín, gimnasio, spa e impre…
$1,45M
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Villa 8 habitaciones en Fuengirola, Španjolska
Villa 8 habitaciones
Fuengirola, Španjolska
Habitaciones 8
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 633 m²
Número de plantas 2
Lujosa villa de alta gama con gran terraza, piscina privada, gimnasio, sala de cine, spa e i…
$3,91M
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Villa 6 habitaciones en Marbella, Španjolska
Villa 6 habitaciones
Marbella, Španjolska
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 546 m²
Número de plantas 3
Villas de Lujo con Vistas al Mar y a la Montaña en un Complejo Cerrado con Instalaciones de …
$6,51M
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Villa 7 habitaciones en Marbella, Španjolska
Villa 7 habitaciones
Marbella, Španjolska
Habitaciones 7
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 6
Área 701 m²
Número de plantas 3
Villas de Lujo con Vistas al Mar y a la Montaña en un Complejo Cerrado con Instalaciones de …
$12,78M
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Villa 11 habitaciones en Fuengirola, Španjolska
Villa 11 habitaciones
Fuengirola, Španjolska
Habitaciones 11
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 7
Área 1 275 m²
Número de plantas 2
Impresionante villa con gran azotea, piscina privada, jardín, sala de cine e impresionantes …
$5,59M
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Villa 6 habitaciones en Benahavis, Španjolska
Villa 6 habitaciones
Benahavis, Španjolska
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 407 m²
Número de plantas 2
Villa Frente al Campo de Golf con Vistas al Mar y Piscina en Benahavís Ubicada en una de las…
$4,93M
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Villa 9 habitaciones en Estepona, Španjolska
Villa 9 habitaciones
Estepona, Španjolska
Habitaciones 9
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 6
Área 1 182 m²
Enorme villa llave en mano de alta gama con piscina, gran jardín y zona de spa personal situ…
$7,84M
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Villa 5 habitaciones en Ojen, Španjolska
Villa 5 habitaciones
Ojen, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 892 m²
Número de plantas 3
Villas con Piscina Privada en un Complejo de Lujo en Ojen Ojen es un lugar natural que se en…
$5,27M
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Villa en Marbella, Španjolska
Villa
Marbella, Španjolska
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 7
Área 696 m²
Hay un momento en el que una vivienda deja de ser una compra y se convierte en una decisión …
$6,82M
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Villa 5 habitaciones en Estepona, Španjolska
Villa 5 habitaciones
Estepona, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 452 m²
Número de plantas 2
Extraordinaria Villa con piscina infinita privada y vistas al mar en una zona premium de la …
$1,64M
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Villa 7 habitaciones en Marbella, Španjolska
Villa 7 habitaciones
Marbella, Španjolska
Habitaciones 7
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Área 925 m²
Número de plantas 1
Exclusiva villa moderna de alta gama con una gran piscina infinita y vistas al mar en una zo…
$3,61M
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Villa 4 habitaciones en Estepona, Španjolska
Villa 4 habitaciones
Estepona, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 5
Área 889 m²
Número de plantas 3
Exclusiva villa de alta gama con gran jardín, piscina, sótano y gran terraza solarium con in…
$3,06M
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Villa 4 habitaciones en Fuengirola, Španjolska
Villa 4 habitaciones
Fuengirola, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 182 m²
Villa de lujo de alta gama llave en mano con piscina privada, terraza y una increíble vista …
$1,28M
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Villa 6 habitaciones en Mijas, Španjolska
Villa 6 habitaciones
Mijas, Španjolska
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 400 m²
Número de plantas 2
Villas con vistas panorámicas al mar con una excelente relación calidad-precio en Mijas Este…
$2,16M
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Villa 4 habitaciones en Marbella, Španjolska
Villa 4 habitaciones
Marbella, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 586 m²
Número de plantas 1
Exclusiva villa de alta gama con terrazas, estupendas vistas al mar, piscina privada y ascen…
$1,98M
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Villa 6 habitaciones en Marbella, Španjolska
Villa 6 habitaciones
Marbella, Španjolska
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 859 m²
Villas Independientes con Campo de Golf y Vistas al Mar en Marbella Las villas independiente…
$6,98M
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Villa 12 habitaciones en Mijas, Španjolska
Villa 12 habitaciones
Mijas, Španjolska
Habitaciones 12
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 8
Área 1 058 m²
Número de plantas 3
Villa enorme de ultra lujo de alta gama con amplias terrazas y jardín, vista panorámica al m…
$8,80M
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Villa en Marbella, Španjolska
Villa
Marbella, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 616 m²
Hay un momento en el que buscas algo más que una casa en Marbella. Más privacidad, más calma…
$7,55M
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Villa 5 habitaciones en Benalmadena, Španjolska
Villa 5 habitaciones
Benalmadena, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 201 m²
Número de plantas 2
Moderna casa adosada con piscina infinita comunitaria, amplias terrazas, jardín privado e in…
$1,07M
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Villa 9 habitaciones en Marbella, Španjolska
Villa 9 habitaciones
Marbella, Španjolska
Habitaciones 9
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 7
Área 837 m²
Número de plantas 2
Espaciosa villa de élite de alta gama con piscina infinita xxl y asombrosas vistas al mar en…
$4,13M
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Villa 4 habitaciones en Mijas, Španjolska
Villa 4 habitaciones
Mijas, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 290 m²
Número de plantas 3
Villas con Vistas al Mar y a la Naturaleza en Mijas Málaga con Servicios Las villas independ…
$1,60M
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Parámetros de las propiedades en Málaga, Španjolska

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vistas al mar
con Piscina
con Vista al lago
campo de golf cercano
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