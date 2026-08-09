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Propiedades residenciales en venta en Torrox, Španjolska

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apartamentos
34
casas independientes
18
52 propiedades total found
Apartamento 2 habitaciones en Torrox, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Torrox, Španjolska
Dormitorios 2
Área 115 m²
Se trata de un exclusivo complejo de 58 apartamentos y áticos de la Costa del Sol, ubicado e…
$580,475
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Bungalow Bungalow de 2 dormitorios en Torrox, Španjolska
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios
Torrox, Španjolska
Dormitorios 2
Área 130 m²
Se trata de un exclusivo complejo de 58 apartamentos y áticos de la Costa del Sol, ubicado e…
$620,829
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Apartamento 4 habitaciones en Torrox, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Torrox, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 83 m²
Apartamentos modernos a pocos pasos de la playa en Los Llanos, Torrox Los Llanos es una codi…
$486,145
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TekceTekce
Apartamento 4 habitaciones en Los Llanos, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Los Llanos, Španjolska
Dormitorios 4
Área 147 m²
Este es un complejo exclusivo de 12 casas adosadas situadas en Torrox Costa, a pocos metros …
$498,620
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Torrox, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Torrox, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 68 m²
Casa de 2 dormitorios lista para entrar a vivir con amplia terraza en Torrox, Málaga Ubicada…
$227,661
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Adosado Adosado 6 habitaciones en Torrox, Španjolska
Adosado Adosado 6 habitaciones
Torrox, Španjolska
Habitaciones 6
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 156 m²
Casa adosada moderna de nueva construcción con vistas panorámicas al mar, hermosa terraza en…
$403,932
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Agencia
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Apartamento 3 habitaciones en Los Llanos, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Los Llanos, Španjolska
Dormitorios 3
Área 116 m²
El moderno complejo residencial situado en El Morca, Torrox Costa, ofrece 112 apartamentos d…
$415,959
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Apartamento 2 habitaciones en Los Llanos, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Los Llanos, Španjolska
Dormitorios 2
Área 91 m²
El moderno complejo residencial situado en El Morca, Torrox Costa, ofrece 112 apartamentos d…
$354,139
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Apartamento 2 habitaciones en Castillo Bajo Conejito, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Castillo Bajo Conejito, Španjolska
Dormitorios 2
Área 195 m²
Este exclusivo complejo residencial de la Costa del Sol ofrece apartamentos de 1, 2 y 3 dorm…
$579,005
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Apartamento 3 habitaciones en Torrox, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Torrox, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 175 m²
Apartamento de 3 dormitorios en venta en San Roque. 3 dormitorios · 2 baños · 175 m2 constru…
$739,472
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Casa 4 habitaciones en Torrox, Španjolska
Casa 4 habitaciones
Torrox, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 6
Área 435 m²
Villa de 4 dormitorios en venta en San Roque. 4 camas · 6 baños · 435 m2 construidos. Presen…
$3,07M
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Apartamento 3 habitaciones en Los Llanos, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Los Llanos, Španjolska
Dormitorios 3
Área 116 m²
El moderno complejo residencial situado en El Morca, Torrox Costa, ofrece 112 apartamentos d…
$496,976
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Apartamento 3 habitaciones en Torrox, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Torrox, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 116 m²
Apartamento de 3 dormitorios en venta en San Roque. 3 dormitorios · 2 baños · 116 m2 constru…
$761,738
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Apartamento 2 habitaciones en Los Llanos, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Los Llanos, Španjolska
Dormitorios 2
Área 98 m²
El moderno complejo residencial situado en El Morca, Torrox Costa, ofrece 112 apartamentos d…
$421,867
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Apartamento 3 habitaciones en Torrox, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Torrox, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 79 m²
Apartamentos modernos a pocos pasos de la playa en Los Llanos, Torrox Los Llanos es una codi…
$381,402
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Apartamento 3 habitaciones en Castillo Bajo Conejito, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Castillo Bajo Conejito, Španjolska
Dormitorios 3
Área 272 m²
Este exclusivo complejo residencial de la Costa del Sol ofrece apartamentos de 1, 2 y 3 dorm…
$716,475
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Torrox, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Torrox, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 148 m²
Exclusivas Casas Adosadas con Vistas al Mar y Terrazas en Torrox Costa Torrox Costa es conoc…
$401,676
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Apartamento 3 habitaciones en Torrox, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Torrox, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 198 m²
ático de 3 dormitorios en venta en San Roque. 3 dormitorios · 3 baños · 198 m2 construidos. …
$692,294
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Dúplex 3 habitaciones en Torrox, Španjolska
Dúplex 3 habitaciones
Torrox, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 105 m²
Piso 3
Apartamentos modernos a pocos pasos de la playa en Los Llanos, Torrox Los Llanos es una codi…
$579,428
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Apartamento 4 habitaciones en Torrox, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Torrox, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 96 m²
Apartamentos modernos a pocos pasos de la playa en Los Llanos, Torrox Los Llanos es una codi…
$485,935
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Bungalow Bungalow de 3 dormitorios en Los Llanos, Španjolska
Bungalow Bungalow de 3 dormitorios
Los Llanos, Španjolska
Dormitorios 3
Área 107 m²
El moderno complejo residencial situado en El Morca, Torrox Costa, ofrece 112 apartamentos d…
$415,524
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Casa 5 habitaciones en Torrox, Španjolska
Casa 5 habitaciones
Torrox, Španjolska
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 480 m²
Villa de 5 dormitorios en venta en San Roque. 5 camas · 4 baños · 480 m2 construidos. Presen…
$784,978
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Apartamento 3 habitaciones en Castillo Bajo Conejito, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Castillo Bajo Conejito, Španjolska
Dormitorios 3
Área 191 m²
Este exclusivo complejo residencial de la Costa del Sol ofrece apartamentos de 1, 2 y 3 dorm…
$495,112
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Apartamento 4 habitaciones en Los Llanos, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Los Llanos, Španjolska
Dormitorios 4
Área 146 m²
Situado en el encantador pueblo de Torrox, esta exclusiva colección de 7 casas adosadas ofre…
$530,403
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Apartamento 3 habitaciones en Torrox, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Torrox, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 184 m²
Dúplex de 3 dormitorios en venta en San Roque. 3 dormitorios · 2 baños · 184 m2 construidos.…
$510,805
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Ático Ático 3 habitaciones en Torrox, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Torrox, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 79 m²
Piso 3
Apartamentos modernos a pocos pasos de la playa en Los Llanos, Torrox Los Llanos es una codi…
$400,521
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Casa 3 habitaciones en Torrox, Španjolska
Casa 3 habitaciones
Torrox, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 280 m²
Casa adosada de 3 dormitorios en venta en San Roque. 3 dormitorios · 3 baños · 280 m2 constr…
$836,173
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Bungalow Bungalow de 2 dormitorios en Los Llanos, Španjolska
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios
Los Llanos, Španjolska
Dormitorios 2
Área 97 m²
El moderno complejo residencial situado en El Morca, Torrox Costa, ofrece 112 apartamentos d…
$370,666
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Ático Ático 3 habitaciones en Torrox, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Torrox, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 70 m²
Luminosos Apartamentos en Venta en un Complejo con Piscina en Torrox Costa Torrox Málaga goz…
$344,055
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Bungalow Bungalow de 2 dormitorios en Castillo Bajo Conejito, Španjolska
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios
Castillo Bajo Conejito, Španjolska
Dormitorios 2
Área 137 m²
Este exclusivo complejo residencial de la Costa del Sol ofrece apartamentos de 1, 2 y 3 dorm…
$370,470
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