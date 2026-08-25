Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Španjolska
  3. Torremolinos
  4. Residencial

Propiedades residenciales en venta en Torremolinos, Španjolska

;
apartamentos
133
casas independientes
27
160 propiedades total found
Apartamento 3 habitaciones en Torremolinos, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Torremolinos, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 124 m²
Apartamento de 3 dormitorios en venta en Los Alamos. 3 dormitorios · 2 baños · 124 m2 constr…
$852 217
Dejar una solicitud
Casa 4 habitaciones en Torremolinos, Španjolska
Casa 4 habitaciones
Torremolinos, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 550 m²
Villa de 4 dormitorios en venta en Playamar. 4 camas · 3 baños · 550 m2 construidos. Present…
$1,81M
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Torremolinos, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Torremolinos, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 103 m²
Apartamento de 2 dormitorios en venta en Montemar. 2 camas · 2 baños · 103 m2 construidos. P…
$484 480
Dejar una solicitud
DD CO DEDD CO DE
Apartamento 3 habitaciones en Benalmadena, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Benalmadena, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 185 m²
ático de 3 dormitorios en venta en Santa Clara. 3 dormitorios · 2 baños · 185 m2 construidos…
$1,99M
Dejar una solicitud
Apartamento 4 habitaciones en Torremolinos, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Torremolinos, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 123 m²
Número de plantas 4
Pisos en Torremolinos con Vistas al Mar desde Grandes Terrazas Torremolinos es una animada c…
$809 591
Dejar una solicitud
Casa 6 habitaciones en Torremolinos, Španjolska
Casa 6 habitaciones
Torremolinos, Španjolska
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 5
Área 485 m²
Villa de 6 dormitorios en venta en Playamar. 6 camas · 5 baños · 485 m2 construidos. Present…
$1,71M
Dejar una solicitud
International Property AlertsInternational Property Alerts
Casa 3 habitaciones en Torremolinos, Španjolska
Casa 3 habitaciones
Torremolinos, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 198 m²
Casa adosada de 3 dormitorios en venta en La Colina. 3 dormitorios · 3 baños · 198 m2 constr…
$1,59M
Dejar una solicitud
Apartamento 5 habitaciones en Torremolinos, Španjolska
Apartamento 5 habitaciones
Torremolinos, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 133 m²
Número de plantas 4
Pisos Chic con Vistas al Mar en Torremolinos España Torremolinos, situada en la Costa del So…
$756 036
Dejar una solicitud
Apartamento 4 habitaciones en Torremolinos, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Torremolinos, Španjolska
Dormitorios 4
Área 136 m²
Descripción del sitio: En una de las zonas más populares de Torremolinos, se está construyen…
$907 675
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Torremolinos, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Torremolinos, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 127 m²
Apartamento de 2 dormitorios en venta en Los Alamos. 2 dormitorios · 1 baño · 127 m2 constru…
$817 970
Dejar una solicitud
Apartamento 4 habitaciones en Torremolinos, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Torremolinos, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 112 m²
Pisos de Obra Nueva y Eficiencia Energética con Impresionantes Vistas Abiertas en Torremolin…
$640 603
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Torremolinos, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Torremolinos, Španjolska
Dormitorios 3
Área 103 m²
Descripción del sitio: En el corazón de los populares Torremolinos, se está construyendo un …
$617 676
Dejar una solicitud
Casa 3 habitaciones en Benalmadena, Španjolska
Casa 3 habitaciones
Benalmadena, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 177 m²
Casa adosada de 3 dormitorios en venta en Santa Clara. 3 dormitorios · 3 baños · 177 m2 cons…
$1,31M
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Torremolinos, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Torremolinos, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 90 m²
Ático de 2 dormitorios en venta en Montemar. 2 camas · 2 baños · 90 m2 construidos. Presenta…
$605 230
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Torremolinos, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Torremolinos, Španjolska
Dormitorios 3
Área 118 m²
Este exclusivo complejo de Málaga repensa el estilo de vida de la Costa del Sol, combinando …
$658 846
Dejar una solicitud
Apartamento 4 habitaciones en Benalmadena, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Benalmadena, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 213 m²
ático de 4 dormitorios en venta en Santa Clara. 4 camas · 4 baños · 213 m2 construidos. Pres…
$2,96M
Dejar una solicitud
Apartamento 5 habitaciones en Torremolinos, Španjolska
Apartamento 5 habitaciones
Torremolinos, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 146 m²
Número de plantas 5
Fantástico apartamento en la planta baja con amplia terraza privada, spa de bienestar y gimn…
$628 017
VAT
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Apartamento 2 habitaciones en Torremolinos, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Torremolinos, Španjolska
Dormitorios 2
Área 118 m²
Este innovador complejo consta de cuatro imponentes edificios estratégicamente orientados al…
$1,60M
Dejar una solicitud
Casa 5 habitaciones en Benalmadena, Španjolska
Casa 5 habitaciones
Benalmadena, Španjolska
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 244 m²
Casa adosada de 5 dormitorios en venta en Santa Clara. 5 camas · 5 baños · 244 m2 construido…
$1,71M
Dejar una solicitud
Bungalow Bungalow de 3 dormitorios en Torremolinos, Španjolska
Bungalow Bungalow de 3 dormitorios
Torremolinos, Španjolska
Dormitorios 3
Área 178 m²
Casas de estilo contemporáneo rodeadas de naturaleza y tranquilidad Se trata de un lujoso co…
$758 787
Dejar una solicitud
Ático Ático 2 habitaciones en Torremolinos, Španjolska
Ático Ático 2 habitaciones
Torremolinos, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 89 m²
Elegantes Apartamentos en Venta en una Zona Privilegiada de Torremolinos Torremolinos es uno…
$848 200
Dejar una solicitud
Casa 3 habitaciones en Torremolinos, Španjolska
Casa 3 habitaciones
Torremolinos, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 149 m²
Casa adosada de 3 dormitorios en venta en La Colina. 3 dormitorios · 3 baños · 149 m2 constr…
$576 896
Dejar una solicitud
Apartamento 4 habitaciones en Torremolinos, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Torremolinos, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 104 m²
Elegantes Apartamentos en Venta en una Zona Privilegiada de Torremolinos Torremolinos es uno…
$739 309
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Torremolinos, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Torremolinos, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 55 m²
Elegantes Apartamentos en Venta en una Zona Privilegiada de Torremolinos Torremolinos es uno…
$472 241
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Torremolinos, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Torremolinos, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 122 m²
Número de plantas 2
Lujoso apartamento en planta baja en la playa con jardín privado, amplia terraza, spa y herm…
$880 781
VAT
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Apartamento 4 habitaciones en Torremolinos, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Torremolinos, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 100 m²
Elegantes Apartamentos en Venta en una Zona Privilegiada de Torremolinos Torremolinos es uno…
$761 087
Dejar una solicitud
Casa 3 habitaciones en Torremolinos, Španjolska
Casa 3 habitaciones
Torremolinos, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 153 m²
Casa adosada de 3 dormitorios en venta en Montemar. 3 dormitorios · 3 baños · 153 m2 constru…
$750 849
Dejar una solicitud
Apartamento 4 habitaciones en Torremolinos, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Torremolinos, Španjolska
Dormitorios 4
Área 187 m²
Situado en la hermosa ciudad de Torremolinos, este complejo residencial ofrece una oportunid…
$1,55M
Dejar una solicitud
Apartamento 4 habitaciones en Torremolinos, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Torremolinos, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 147 m²
ático de 4 dormitorios en venta en Los Alamos. 4 camas · 3 baños · 147 m2 construidos. Prese…
$1,47M
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Torremolinos, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Torremolinos, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 68 m²
Piso 1
Apartamentos con Vistas Panorámicas al Mar en Torremolinos, Costa del Sol Situada en el cora…
$568 337
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir