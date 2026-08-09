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Propiedades residenciales en venta en Bajo Ampurdán, Španjolska

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Castillo de Aro, Playa de Aro y S'Agaró
47
Platja dAro
36
Sant Feliu de Guixols
12
Calonge i Sant Antoni
6
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89 propiedades total found
Villa en Platja dAro, Španjolska
Villa
Platja dAro, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 300 m²
Villa con vistas panorámicas al mar y a las montañas, en la prestigiosa urbanización Mas Nou…
$1,13M
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Adosado Adosado 5 habitaciones en Begur, Španjolska
Adosado Adosado 5 habitaciones
Begur, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 318 m²
Número de plantas 3
Chalet adosada de obra nueva en una zona residencial de Begur a pocos minutos del mar. Se…
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Villa en Platja dAro, Španjolska
Villa
Platja dAro, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 440 m²
Hermosa villa con vistas al mar y licencia turística. Esta magnífica villa de nueva constru…
$1,69M
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TekceTekce
Apartamento 3 habitaciones en Platja dAro, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Platja dAro, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 98 m²
Piso 1/3
Este prestigioso apartamento cuenta con un salón-comedor con balcón y una cocina americana t…
$669,459
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Apartamento 2 habitaciones en Platja dAro, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Platja dAro, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 72 m²
Piso 1/3
Prestigioso apartamento que consta de salón-comedor con balcón y cocina americana equipada, …
$588,660
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Apartamento 2 habitaciones en Platja dAro, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Platja dAro, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 127 m²
Piso 1/3
Prestigioso apartamento que consta de salón-comedor con balcón y cocina americana equipada, …
$888,765
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Apartamento 1 habitación en Castell dAro, Španjolska
Apartamento 1 habitación
Castell dAro, Španjolska
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 54 m²
Piso 1/3
Presigioso apartamento  que consta de salon comedor con balcon y cocina equipada abierta, 1 …
$340,505
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Apartamento 3 habitaciones en Platja dAro, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Platja dAro, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 94 m²
Piso 2/3
Este prestigioso apartamento cuenta con un salón-comedor con balcón y una cocina americana t…
$571,349
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Apartamento 3 habitaciones en Platja dAro, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Platja dAro, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 124 m²
Piso 2/3
Este prestigioso apartamento cuenta con un salón-comedor con balcón y una cocina americana t…
$894,536
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Apartamento 2 habitaciones en Castell dAro, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Castell dAro, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 76 m²
Piso 1/3
Prestigioso apartamento que consta de salón-comedor con balcón y cocina americana equipada, …
$588,662
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Villa en Platja dAro, Španjolska
Villa
Platja dAro, Španjolska
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 6
Área 674 m²
Casa de nueva construcción (construida en 2025), situada en una de las zonas residenciales m…
$2,54M
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Villa 7 habitaciones en Platja dAro, Španjolska
Villa 7 habitaciones
Platja dAro, Španjolska
Habitaciones 7
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 385 m²
Número de plantas 2
En venta Chalet con esplendidas vistas al mar con características interiores rusticas. Se ub…
Precio en demanda
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Ático Ático 4 habitaciones en Castillo de Aro, Playa de Aro y S'Agaró, Španjolska
Ático Ático 4 habitaciones
Castillo de Aro, Playa de Aro y S'Agaró, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 212 m²
Piso 5
Apartamentos frente al mar en una ubicación privilegiada en Girona Platja d’Aro es una de la…
$1,74M
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Apartamento 2 habitaciones en Platja dAro, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Platja dAro, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 80 m²
Piso 2/3
Prestigioso apartamento que consta de salón-comedor con balcón y cocina americana equipada, …
$507,866
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Apartamento 3 habitaciones en Castillo de Aro, Playa de Aro y S'Agaró, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Castillo de Aro, Playa de Aro y S'Agaró, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 131 m²
Piso 1
Apartamentos frente al mar en una ubicación privilegiada en Girona Platja d’Aro es una de la…
$923,367
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Villa en Platja dAro, Španjolska
Villa
Platja dAro, Španjolska
Dormitorios 6
Área 674 m²
Casa de nueva construcción (construida en 2025), situada en una de las zonas residenciales m…
$2,54M
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Apartamento 3 habitaciones en Platja dAro, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Platja dAro, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 95 m²
Piso 1/3
Este prestigioso apartamento cuenta con un salón-comedor con balcón y una cocina americana t…
$681,002
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Platja dAro, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
Platja dAro, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 150 m²
Número de plantas 2
Casas adosadas de nueva promoción en el centro de recidencial S'Agaro Inicio de la venta …
Precio en demanda
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Begur, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
Begur, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 249 m²
Exclusivo complejo residencial de 27 casas adosadas, situado a solo 5 minutos a pie del cent…
$607,840
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Apartamento 1 habitación en Castell dAro, Španjolska
Apartamento 1 habitación
Castell dAro, Španjolska
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 50 m²
Piso 1/3
Presigioso apartamento  que consta de salon comedor con balcon y cocina equipada abierta, 1 …
$317,114
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Villa en Platja dAro, Španjolska
Villa
Platja dAro, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 447 m²
Una perla rodeada de naturaleza, donde el lujo se combina con absoluta tranquilidad.Situado …
$1,52M
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Apartamento 3 habitaciones en Platja dAro, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Platja dAro, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 124 m²
Piso 2/3
Este prestigioso apartamento cuenta con un salón-comedor con balcón y una cocina americana t…
$894,536
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Apartamento 2 habitaciones en Platja dAro, Španjolska
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Platja dAro, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 76 m²
Piso 1/3
Prestigioso apartamento que consta de salón-comedor con balcón y cocina americana equipada, …
$473,238
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Apartamento 2 habitaciones en Castell dAro, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Castell dAro, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 82 m²
Piso 1/3
Presigioso apartamento  que consta de salon comedor con balcon y cocina equipada abierta, 2 …
$594,440
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Apartamento 4 habitaciones en Sant Feliu de Guixols, Španjolska
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Sant Feliu de Guixols, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 215 m²
Felicitamos a todos los clientes que han esperado tanto para una oferta en la Costa Brava co…
$3,21M
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Villa en Castell dAro, Španjolska
Villa
Castell dAro, Španjolska
Dormitorios 6
Área 1 900 m²
Mansión de lujo cerca de las playas de Sa Conca y San Pablo - S'Agaro, Costa Brava Una finca…
$11,62M
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Villa en Begur, Španjolska
Villa
Begur, Španjolska
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 597 m²
Diseño, naturaleza y vistas al mar: una perla en Ayguablava!En una de las zonas más privileg…
$4,06M
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Platja dAro, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
Platja dAro, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 187 m²
Este exclusivo complejo residencial de S'Agaro consta de ocho nuevas casas adosadas situadas…
$1,25M
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Apartamento 2 habitaciones en Platja dAro, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Platja dAro, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 76 m²
Piso 1/3
Presigioso apartamento  que consta de salon comedor con balcon y cocina equipada abierta, 2 …
$588,669
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Apartamento 3 habitaciones
Castillo de Aro, Playa de Aro y S'Agaró, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 131 m²
Piso 1
Apartamentos frente al mar en una ubicación privilegiada en Girona Platja d’Aro es una de la…
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Tipos de propiedades en Bajo Ampurdán

apartamentos
casas independientes

Parámetros de las propiedades en Bajo Ampurdán, Španjolska

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
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