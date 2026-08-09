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Apartamentos en venta en Bajo Ampurdán, Španjolska

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Castillo de Aro, Playa de Aro y S'Agaró
22
Platja dAro
15
Sant Feliu de Guixols
4
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30 propiedades total found
Apartamento 3 habitaciones en Platja dAro, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Platja dAro, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 98 m²
Piso 1/3
Este prestigioso apartamento cuenta con un salón-comedor con balcón y una cocina americana t…
$669,459
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Apartamento 2 habitaciones en Platja dAro, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Platja dAro, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 72 m²
Piso 1/3
Prestigioso apartamento que consta de salón-comedor con balcón y cocina americana equipada, …
$588,660
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Apartamento 2 habitaciones en Platja dAro, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Platja dAro, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 127 m²
Piso 1/3
Prestigioso apartamento que consta de salón-comedor con balcón y cocina americana equipada, …
$888,765
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TekceTekce
Apartamento 1 habitación en Castell dAro, Španjolska
Apartamento 1 habitación
Castell dAro, Španjolska
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 54 m²
Piso 1/3
Presigioso apartamento  que consta de salon comedor con balcon y cocina equipada abierta, 1 …
$340,505
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Apartamento 3 habitaciones en Platja dAro, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Platja dAro, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 94 m²
Piso 2/3
Este prestigioso apartamento cuenta con un salón-comedor con balcón y una cocina americana t…
$571,349
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Apartamento 3 habitaciones en Platja dAro, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Platja dAro, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 124 m²
Piso 2/3
Este prestigioso apartamento cuenta con un salón-comedor con balcón y una cocina americana t…
$894,536
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Apartamento 2 habitaciones en Castell dAro, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Castell dAro, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 76 m²
Piso 1/3
Prestigioso apartamento que consta de salón-comedor con balcón y cocina americana equipada, …
$588,662
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Ático Ático 4 habitaciones en Castillo de Aro, Playa de Aro y S'Agaró, Španjolska
Ático Ático 4 habitaciones
Castillo de Aro, Playa de Aro y S'Agaró, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 212 m²
Piso 5
Apartamentos frente al mar en una ubicación privilegiada en Girona Platja d’Aro es una de la…
$1,74M
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Apartamento 2 habitaciones en Platja dAro, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Platja dAro, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 80 m²
Piso 2/3
Prestigioso apartamento que consta de salón-comedor con balcón y cocina americana equipada, …
$507,866
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Apartamento 3 habitaciones en Castillo de Aro, Playa de Aro y S'Agaró, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Castillo de Aro, Playa de Aro y S'Agaró, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 131 m²
Piso 1
Apartamentos frente al mar en una ubicación privilegiada en Girona Platja d’Aro es una de la…
$923,367
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Apartamento 3 habitaciones en Platja dAro, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Platja dAro, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 95 m²
Piso 1/3
Este prestigioso apartamento cuenta con un salón-comedor con balcón y una cocina americana t…
$681,002
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Apartamento 1 habitación en Castell dAro, Španjolska
Apartamento 1 habitación
Castell dAro, Španjolska
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 50 m²
Piso 1/3
Presigioso apartamento  que consta de salon comedor con balcon y cocina equipada abierta, 1 …
$317,114
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Apartamento 3 habitaciones en Platja dAro, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Platja dAro, Španjolska
Habitaciones 3
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Nº de cuartos de baño 2
Área 124 m²
Piso 2/3
Este prestigioso apartamento cuenta con un salón-comedor con balcón y una cocina americana t…
$894,536
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Apartamento 2 habitaciones en Platja dAro, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Platja dAro, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 76 m²
Piso 1/3
Prestigioso apartamento que consta de salón-comedor con balcón y cocina americana equipada, …
$473,238
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Apartamento 2 habitaciones en Castell dAro, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Castell dAro, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 82 m²
Piso 1/3
Presigioso apartamento  que consta de salon comedor con balcon y cocina equipada abierta, 2 …
$594,440
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Apartamento 4 habitaciones en Sant Feliu de Guixols, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Sant Feliu de Guixols, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 215 m²
Felicitamos a todos los clientes que han esperado tanto para una oferta en la Costa Brava co…
$3,21M
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Apartamento 2 habitaciones en Platja dAro, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Platja dAro, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 76 m²
Piso 1/3
Presigioso apartamento  que consta de salon comedor con balcon y cocina equipada abierta, 2 …
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Apartamento 3 habitaciones en Castillo de Aro, Playa de Aro y S'Agaró, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Castillo de Aro, Playa de Aro y S'Agaró, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 131 m²
Piso 1
Apartamentos frente al mar en una ubicación privilegiada en Girona Platja d’Aro es una de la…
$1,35M
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Apartamento 5 habitaciones en Begur, Španjolska
Apartamento 5 habitaciones
Begur, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 143 m²
Apartamentos Nuevos y Modernos Cerca de la Bahía de Sa Riera en Begur Perfectamente ubicados…
$811,866
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Apartamento 4 habitaciones en Torre Valentina, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Torre Valentina, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 180 m²
Amplio apartamento con vistas al mar en Sant Antonio de Calonge, a pocos minutos de la playa…
$768,497
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Apartamento 2 habitaciones en Platja dAro, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Platja dAro, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 72 m²
Piso 2/3
Prestigioso apartamento que consta de salón-comedor con balcón y cocina americana equipada, …
$432,839
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Apartamento 3 habitaciones en Platja dAro, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Platja dAro, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Apartamento en un complejo moderno en la primera línea del mar en la ciudad de Playa de Aro …
$869,110
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Apartamento 3 habitaciones en Sant Feliu de Guixols, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Sant Feliu de Guixols, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 159 m²
Apartamento en planta baja con una gran terraza en un complejo de élite en la primera línea …
$1,16M
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Apartamento 3 habitaciones en Platja dAro, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Platja dAro, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 100 m²
Apartamento en un complejo moderno en la primera línea del mar en la ciudad de Playa de Aro …
$1,05M
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Apartamento 3 habitaciones en Santa Cristina dAro, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Santa Cristina dAro, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 71 m²
Piso 5
FANTÁSTICO PISO REFORMADO CON VISTAS AL MAR EN CALA SALIONS, TOSSA DE MAR  Precioso apart…
$171,196
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Apartamento 3 habitaciones en Platja dAro, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Platja dAro, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 140 m²
Apartamento tras gran renovación en la primera línea del mar en la ciudad de Playa de Aro en…
$854,005
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Apartamento 3 habitaciones en Platja dAro, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Platja dAro, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 90 m²
Apartamento tras gran renovación en la primera línea del mar en la ciudad de Playa de Aro en…
$755,242
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Apartamento 3 habitaciones en Sant Feliu de Guixols, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Sant Feliu de Guixols, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 203 m²
Felicitamos a todos los clientes que han esperado tanto para una oferta en la Costa Brava co…
$3,47M
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Apartamento 4 habitaciones en Sant Feliu de Guixols, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Sant Feliu de Guixols, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 215 m²
Felicitamos a todos los clientes que han esperado tanto para una oferta en la Costa Brava co…
$3,13M
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Apartamento 4 habitaciones en Sant Antoni, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Sant Antoni, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Piso 3/5
¡Acogedor apartamento en la tranquila y acogedora ciudad de Sant Antoni de Calonge, a solo 2…
$249,959
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Tipos de propiedades en Bajo Ampurdán

2 habitaciones
3 habitaciones
4 habitaciones

Parámetros de las propiedades en Bajo Ampurdán, Španjolska

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
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