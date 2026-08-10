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Villas con piscina en venta en El Alacantí, Španjolska

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Alicante
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Mutxamel
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El Campello
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5 propiedades total found
Villa en Mutxamel, Španjolska
Villa
Mutxamel, Španjolska
Área 112 m²
Bienvenido a un mundo de exclusividad y comodidad en nuestras villas rodeadas de servicios. …
$539,317
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Villa en Mutxamel, Španjolska
Villa
Mutxamel, Španjolska
Área 112 m²
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$539,317
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Villa en Alicante, Španjolska
Villa
Alicante, Španjolska
Nº de cuartos de baño 3
Área 190 m²
$1,16M
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Villa en Mutxamel, Španjolska
Villa
Mutxamel, Španjolska
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 3
Área 280 m²
Excelente Villa independiente unifamiliar  con parcela 911mts - Mutxamel Tangel. !!!La pro…
$767,461
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Villa 9 habitaciones en Alicante, Španjolska
Villa 9 habitaciones
Alicante, Španjolska
Habitaciones 9
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 786 m²
Piso 2/2
Lujosa villa de alta gama con gran terraza en la azotea, jardín, enorme piscina privada e im…
$2,78M
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Agencia
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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