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Adosados en la montaña en Venta en Cataluña, Španjolska

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Gerona
18
Barcelona
9
Lloret de Mar
13
Castelldefels
3
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2 propiedades total found
Adosado Adosado 5 habitaciones en Lloret de Mar, Španjolska
Adosado Adosado 5 habitaciones
Lloret de Mar, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 223 m²
Número de plantas 2
PRECIOSA CASA ADOSADA, CON 4 DORMITORIOS Y GARAJE, EN SANTA CLOTILDE, LLORET DE MAR  La c…
$556,388
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Adosado Adosado 5 habitaciones en Vinyols i els Arcs, Španjolska
Adosado Adosado 5 habitaciones
Vinyols i els Arcs, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 275 m²
Número de plantas 3
La arquitectura combina la sencillez del diseño contemporáneo con materiales auténticos y un…
$710,365
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Parámetros de las propiedades en Cataluña, Španjolska

con Garaje
con Vistas al mar
Baratos
De lujo
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