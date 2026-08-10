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Casas del mar en Venta en Cataluña, Španjolska

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Barcelona
16
Gerona
190
Lloret de Mar
62
Blanes
35
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27 propiedades total found
Villa 6 habitaciones en Premia de Dalt, Španjolska
Villa 6 habitaciones
Premia de Dalt, Španjolska
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 364 m²
Número de plantas 2
Villa en Premià de Dalt, Cerca de la Costa y de Parques Naturales La zona de Premià de Dalt …
$2,58M
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Casa 5 habitaciones en Sitges, Španjolska
Casa 5 habitaciones
Sitges, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 271 m²
Número de plantas 3
Casa Adosada con Vistas al Mar y Jardín en Venta en Montgavina Sitges Montgavina es una de l…
$963,245
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Villa 8 habitaciones en Sant Andreu de Llavaneres, Španjolska
Villa 8 habitaciones
Sant Andreu de Llavaneres, Španjolska
Habitaciones 8
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 6
Área 675 m²
Elegante Villa en Sant Andreu de Llavaneres Cerca de la Naturaleza y el Mar Aproximadamente …
$4,66M
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TekceTekce
Villa 7 habitaciones en Castelldefels, Španjolska
Villa 7 habitaciones
Castelldefels, Španjolska
Habitaciones 7
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 331 m²
Número de plantas 3
Villa independiente de 5 dormitorios con vistas al mar en Barcelona cerca de la playa Villa …
$2,67M
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Dúplex 4 habitaciones en Barcelona, Španjolska
Dúplex 4 habitaciones
Barcelona, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 399 m²
Número de plantas 27
Apartamentos en la Calle Diagonal de Barcelona Cerca de la Playa y del Centro Comercial La z…
$7,49M
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Chalet 4 habitaciones en Serrabrava, Španjolska
Chalet 4 habitaciones
Serrabrava, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 309 m²
Número de plantas 2
FANTÁSTICA CASA CON INCREÍBLES VISTAS AL MAR EN SERRA BRAVA, LLORET DE MAR  Se trata de u…
$815,218
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Chalet 5 habitaciones en Santa Susanna, Španjolska
Chalet 5 habitaciones
Santa Susanna, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 298 m²
Número de plantas 2
SPECTACULAR RENOVATED HOUSE WITH SEA VIEWS IN SANTA SUSANNA, BARCELONA: YOUR OASIS OF TRANQU…
$668,736
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Casa 5 habitaciones en Canyelles, Španjolska
Casa 5 habitaciones
Canyelles, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 224 m²
Número de plantas 2
PRECIOSA CASA CON ESPECTACULARES VISTAS AL MAR EN LLORET DE MAR  Se trata de una fantásti…
$759,684
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Casa 4 habitaciones en Canyelles, Španjolska
Casa 4 habitaciones
Canyelles, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 281 m²
Número de plantas 2
FANTÁSTICA CASA DE ESTILO MODERNO CON BONITAS VISTAS AL MAR EN LLORET DE MAR  Esta precio…
$1,01M
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Chalet 4 habitaciones en Lloret de Mar, Španjolska
Chalet 4 habitaciones
Lloret de Mar, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 293 m²
Número de plantas 2
PRECIOSA CASA DE LUJO CON VISTAS AL MAR EN ROCA GROSSA, LLORET DE MAR  ¡Bienvenidos a una…
$801,413
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Adosado Adosado 5 habitaciones en Vinyols i els Arcs, Španjolska
Adosado Adosado 5 habitaciones
Vinyols i els Arcs, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 275 m²
Número de plantas 3
La arquitectura combina la sencillez del diseño contemporáneo con materiales auténticos y un…
$710,365
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Chalet 4 habitaciones en Serrabrava, Španjolska
Chalet 4 habitaciones
Serrabrava, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 372 m²
Número de plantas 2
FABULOSA CASA DE LUJO CON VISTAS AL MAR Y DE RECIENTE CONSTRUCCIÓN EN LLORET DE MAR  Esta…
$1,36M
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Villa 9 habitaciones en Serrabrava, Španjolska
Villa 9 habitaciones
Serrabrava, Španjolska
Habitaciones 9
Dormitorios 9
Nº de cuartos de baño 5
Área 209 m²
Número de plantas 2
FANTÁSTICA CASA CON DOBLE PARCELA Y PRECIOSAS VISTAS AL MAR Y LA MONTAÑA EN LLORET DE MAR  …
$694,566
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Adosado Adosado 6 habitaciones en Lloret de Mar, Španjolska
Adosado Adosado 6 habitaciones
Lloret de Mar, Španjolska
Habitaciones 6
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 5
Área 450 m²
Número de plantas 2
PRECIOSA CASA CON INCREÍBLES VISTAS AL MAR Y LICENCIA TURÍSTICA, EN UNA ZONA INMEJORABLE DE …
$1,25M
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Casa 8 habitaciones en Serrabrava, Španjolska
Casa 8 habitaciones
Serrabrava, Španjolska
Habitaciones 8
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 5
Área 447 m²
Número de plantas 2
INCREÍBLE CASA CON LICENCIA TURÍSTICA Y CON FABULOSAS VISTAS AL MAR EN LLORET DE MAR  Est…
$757,610
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Villa 3 habitaciones en Tossa de Mar, Španjolska
Villa 3 habitaciones
Tossa de Mar, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 130 m²
Número de plantas 1
MARAVILLOSA CASA EN UN ESPACIO ÚNICO DE TOSSA DE MAR, CON BONITAS VISTAS AL MAR Y LA BAHÍA  …
$953,262
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Chalet 6 habitaciones en Canyelles, Španjolska
Chalet 6 habitaciones
Canyelles, Španjolska
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 458 m²
Número de plantas 2
FABULOSA CASA DE ALTO STANDING Y VISTAS PANORÁMICAS AL MAR EN LLORET DE MAR  Bienvenido a…
$1,34M
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Villa 7 habitaciones en Lloret de Mar, Španjolska
Villa 7 habitaciones
Lloret de Mar, Španjolska
Habitaciones 7
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 3
Área 305 m²
Número de plantas 2
PRECIOSA CASA DE ESTILO MEDITERRÁNEO, CON VISTAS PANORÁMICAS AL MAR  Esta fabulosa casa c…
$1,03M
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Chalet 5 habitaciones en Santa Maria de Llorell, Španjolska
Chalet 5 habitaciones
Santa Maria de Llorell, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Área 449 m²
Número de plantas 2
FABULOSA CASA DE LUJO CON VISTAS AL MAR EN TOSSA DE MAR  Fantástica casa moderna, con pre…
$2,73M
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Casa 6 habitaciones en Tossa de Mar, Španjolska
Casa 6 habitaciones
Tossa de Mar, Španjolska
Habitaciones 6
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 3
Área 320 m²
Número de plantas 2
Casa / Chalet en Tossa de Mar, CENTRO, venta BONITA CASA CON DOS VIVIENDAS INDEPENDIENTES…
$505,435
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Dúplex 7 habitaciones en Serrabrava, Španjolska
Dúplex 7 habitaciones
Serrabrava, Španjolska
Habitaciones 7
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 3
Área 209 m²
Número de plantas 2
FANTÁSTICA CASA PAREADA CON LICENCIA TURÍSTICA Y VISTAS AL MAR EN LLORET DE MAR  ¡Bienven…
$561,738
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Villa 6 habitaciones en Santa Cristina dAro, Španjolska
Villa 6 habitaciones
Santa Cristina dAro, Španjolska
Habitaciones 6
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 8
Área 698 m²
FANTÁSTICA CASA DE LUJO, CON MUCHO CARÁCTER, 110 HECT. Y 2 PLAYAS, EN UNA UBICACIÓN ÚNICA EN…
$4,29M
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Casa 3 habitaciones en Serrabrava, Španjolska
Casa 3 habitaciones
Serrabrava, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 94 m²
Número de plantas 2
BONITA CASA DE 3 HABITACIONES CON VISTAS AL MAR EN SERRA BRAVA, LLORET DE MAR  Bonita cas…
$235,395
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Chalet 6 habitaciones en Canyelles, Španjolska
Chalet 6 habitaciones
Canyelles, Španjolska
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 402 m²
Número de plantas 2
FANTÁSTICA CASA DE LUJO CON INCREÍBLES VISTAS AL MAR EN LLORET DE MAR  Descubre esta impr…
$1,68M
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Villa 5 habitaciones en Serrabrava, Španjolska
Villa 5 habitaciones
Serrabrava, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Área 877 m²
Número de plantas 2
EXCELENTE CASA DE ALTO STANDING CON UNAS PRECIOSAS VISTAS AL MAR, EN LLORET DE MAR  Esta …
$1,50M
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Chalet 7 habitaciones en Canyelles, Španjolska
Chalet 7 habitaciones
Canyelles, Španjolska
Habitaciones 7
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 4
Área 464 m²
Número de plantas 2
BONITA CASA CON PRECIOSAS VISTAS AL MAR EN CALA CANYELLES, LLORET DE MAR  Se trata de una…
$904,131
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Villa 4 habitaciones en Blanes, Španjolska
Villa 4 habitaciones
Blanes, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 570 m²
Número de plantas 2
FANTÁSTICA CASA DE LUJO EN CALA SANT FRANCESC, BLANES  Preciosa casa de 450m2 situada en …
$1,93M
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