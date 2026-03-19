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Apartamentos con Jardín en venta en Castellón, Španjolska

Plana Alta
24
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1 propiedad total found
Ático Ático 4 habitaciones en Oropesa del Mar, Španjolska
Ático Ático 4 habitaciones
Oropesa del Mar, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 373 m²
Piso 3/3
Ático de lujo de alta gama cerca de la playa con increíbles vistas al mar y una gran terraza…
$1,33M
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Agencia
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Tipos de propiedades en Castellón

áticos
2 habitaciones
3 habitaciones
4 habitaciones

Parámetros de las propiedades en Castellón, Španjolska

con Terraza
con Vista a la montaña
con Piscina
Baratos
De lujo
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