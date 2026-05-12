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Apartamentos con garaje en venta en Castellón, Španjolska

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5 propiedades total found
Apartamento 3 habitaciones en Cabanes, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Cabanes, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 69 m²
Piso 2/11
Le ofrecemos un apartamento en el hermoso complejo residencial Ciudad Jardín, situado en Oro…
$248,074
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Apartamento 4 habitaciones en Cabanes, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Cabanes, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 96 m²
Piso 1/10
Apartamento en un complejo residencial muy hermoso Ciudad Jardín, situado en Oropesa del Mar…
$263,770
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Apartamento 2 habitaciones en Cabanes, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Cabanes, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 58 m²
Piso 11/11
Apartamento en un complejo residencial muy hermoso Ciudad Jardín, situado en Oropesa del Mar…
$211,011
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AdriastarAdriastar
Apartamento 3 habitaciones en Cabanes, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Cabanes, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 82 m²
Piso 11/11
Apartamento en un complejo residencial muy hermoso Ciudad Jardín, situado en Oropesa del Mar…
$261,464
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Apartamento 3 habitaciones en Cabanes, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Cabanes, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 96 m²
Piso 2/11
Presentamos apartamentos en primera línea del mar con vistas frontales al mar en un complejo…
$361,434
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Tipos de propiedades en Castellón

áticos
2 habitaciones
3 habitaciones
4 habitaciones

Parámetros de las propiedades en Castellón, Španjolska

con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
De lujo
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