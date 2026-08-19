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Propiedades residenciales en venta en Castellón, Španjolska

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Plana Alta
27
Plana Baja
20
49 propiedades total found
Ático Ático 4 habitaciones en Oropesa del Mar, Španjolska
Ático Ático 4 habitaciones
Oropesa del Mar, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 373 m²
Piso 3/3
Ático de lujo de alta gama cerca de la playa con increíbles vistas al mar y una gran terraza…
$1,33M
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Apartamento 2 habitaciones en Benicasim, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Benicasim, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 83 m²
Viviendas exclusivas de obra nueva en Benicàssim: lujo y sostenibilidad junto al Mediterráne…
$478,176
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Ático Ático 3 habitaciones en Moncófar, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Moncófar, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 77 m²
Apartamentos de nueva construcción en venta en Moncofa, a 300 metros de la playa Ex…
$465,313
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Apartamento 3 habitaciones en Moncófar, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Moncófar, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 74 m²
Apartamentos de nueva construcción en venta en Moncofa, cerca de la playa, con vistas al mar…
$277,074
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Apartamento 2 habitaciones en Benicasim, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Benicasim, Španjolska
Dormitorios 2
Área 83 m²
Nuevos edificios exclusivos en Benicassim: lujo y amistad ambiental en la costa mediterránea…
$456,963
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Apartamento 4 habitaciones en Oropesa del Mar, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Oropesa del Mar, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 268 m²
Piso 1/3
Fantástico apartamento en planta baja junto al mar con una gran terraza que ofrece piscina p…
$864,383
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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TekceTekce
Apartamento 4 habitaciones en Moncófar, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Moncófar, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 105 m²
Apartamentos de nueva construcción en venta en Moncofa, a 350 metros de la playa, con acabad…
$323,877
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Ático Ático 3 habitaciones en Benicasim, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Benicasim, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 111 m²
Viviendas exclusivas de obra nueva en Benicàssim: lujo y sostenibilidad junto al Mediterráne…
$712,186
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Ático Ático 2 habitaciones en Moncófar, Španjolska
Ático Ático 2 habitaciones
Moncófar, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 76 m²
Apartamentos de nueva construcción en primera línea de playa a la venta en Moncofa con vista…
$454,411
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Apartamento 3 habitaciones en Benicasim, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Benicasim, Španjolska
Dormitorios 3
Área 100 m²
Nuevos edificios exclusivos en Benicassim: lujo y amistad ambiental en la costa mediterránea…
$579,952
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Apartamento 3 habitaciones en Moncófar, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Moncófar, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 99 m²
Apartamentos de nueva construcción en primera línea de playa a la venta en Moncofa con vista…
$310,594
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Apartamento 2 habitaciones en Moncófar, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Moncófar, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 74 m²
Apartamentos de nueva construcción en venta en Moncofa, a 350 metros de la playa, con acabad…
$254,312
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Villa en Moncófar, Španjolska
Villa
Moncófar, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 220 m²
Villas adosadas de nueva construcción frente al mar en Moncofa con vistas al mar Ub…
$490,512
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Apartamento 3 habitaciones en Cabanes, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Cabanes, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 69 m²
Piso 2/11
Le ofrecemos un apartamento en el hermoso complejo residencial Ciudad Jardín, situado en Oro…
$239,869
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Apartamento 4 habitaciones en Oropesa del Mar, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Oropesa del Mar, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 241 m²
Piso 1
Lujoso apartamento en planta media cerca de la playa con impresionantes vistas al mar, gran …
$711,080
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Apartamento 1 habitacion en Moncófar, Španjolska
Apartamento 1 habitacion
Moncófar, Španjolska
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 43 m²
Apartamentos de nueva construcción en venta en Moncofa, cerca de la playa, con vistas al mar…
$206,678
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Apartamento 3 habitaciones en Benicasim, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Benicasim, Španjolska
Dormitorios 3
Área 111 m²
Nuevos edificios exclusivos en Benicassim: lujo y amistad ambiental en la costa mediterránea…
$713,341
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Ático Ático 3 habitaciones en Moncófar, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Moncófar, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 81 m²
Apartamentos de nueva construcción en venta en Moncofa, a 350 metros de la playa, con acabad…
$420,812
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Apartamento 3 habitaciones en Benicasim, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Benicasim, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 100 m²
Viviendas exclusivas de obra nueva en Benicàssim: lujo y sostenibilidad junto al Mediterráne…
$586,145
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Apartamento 3 habitaciones en Benicasim, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Benicasim, Španjolska
Dormitorios 3
Área 111 m²
Nuevos edificios exclusivos en Benicassim: lujo y amistad ambiental en la costa mediterránea…
$618,011
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Villa en Moncófar, Španjolska
Villa
Moncófar, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 173 m²
Villas adosadas de nueva construcción frente al mar en Moncofa con vistas al mar Ub…
$654,015
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Apartamento 2 habitaciones en Moncófar, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Moncófar, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 63 m²
Apartamentos de nueva construcción en venta en Moncofa, cerca de la playa, con vistas al mar…
$310,594
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Apartamento 2 habitaciones en Moncófar, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Moncófar, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 57 m²
Apartamentos de nueva construcción en venta en Moncofa, a 300 metros de la playa Ex…
$287,501
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Ático Ático 2 habitaciones en Moncófar, Španjolska
Ático Ático 2 habitaciones
Moncófar, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 52 m²
Apartamentos de nueva construcción en venta en Moncofa, cerca de la playa, con vistas al mar…
$402,279
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Ático Ático 3 habitaciones en Moncófar, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Moncófar, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 79 m²
Apartamentos de nueva construcción en venta en Moncofa, cerca de la playa, con vistas al mar…
$409,235
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Apartamento 4 habitaciones en Benicasim, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Benicasim, Španjolska
Dormitorios 4
Área 149 m²
Nuevos edificios exclusivos en Benicassim: lujo y amistad ambiental en la costa mediterránea…
$969,680
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Apartamento 4 habitaciones en Alcalá de Chivert, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Alcalá de Chivert, Španjolska
Dormitorios 4
Área 194 m²
Situado en un rincón tranquilo del sur de Alcossebra, este complejo residencial ofrece una m…
$460,627
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Apartamento 3 habitaciones en Cabanes, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Cabanes, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 96 m²
Piso 2/11
Presentamos apartamentos en primera línea del mar con vistas frontales al mar en un complejo…
$349,479
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Apartamento 3 habitaciones en Moncófar, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Moncófar, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 82 m²
Apartamentos de nueva construcción en venta en Moncofa, a 300 metros de la playa Ex…
$302,511
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Ático Ático 4 habitaciones en Benicasim, Španjolska
Ático Ático 4 habitaciones
Benicasim, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 149 m²
Viviendas exclusivas de obra nueva en Benicàssim: lujo y sostenibilidad junto al Mediterráne…
$971,953
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Tipos de propiedades en Castellón

apartamentos
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