Dubái, Emiratos Árabes Unidos

de €137,200

El equipo de Tranio ha comprado un sitio de construcción en una zona tranquila y limpia en el centro de Atenas y está completando un edificio de apartamentos de 6 plantas. Será un edificio moderno con ascensor y espacio comercial en la planta baja. Los apartamentos y estudios se entregan con acabados, accesorios de baño y muebles de cocina. Ventajas Alta demanda: estudios y apartamentos de 1 dormitorio son las ofertas más buscadas en la zona. Hermosas vistas: del parque escolar, Atenas y el Monte Likavitos. La buena vista es rara en Atenas. Más a menudo las casas se paran una cerca de la otra. Bajo consumo de energía: la clase B de eficiencia energética permitirá a los residentes no pagar de más por la electricidad. En edificios más antiguos, la electricidad es más cara. Buena ubicación: cerca de una avenida concurrida. Dos estaciones de metro a poca distancia. El área es limpia, tranquila y verde. La clase media acomodada está aquí. Transacción remota: si lo desea, se puede hacer a través de un abogado y no requiere un vuelo a Grecia. Transferencia de fondos: se puede comprar en cuotas y pagar en dólares o euros. Rendimiento estimado: antes de tasas e impuestos 4.5-6% anual. Gestionado por Tranio: encontramos inquilinos nosotros mismos y manejamos todos los asuntos del hogar. Ubicación e infraestructura cercana Ambelokipi es una zona residencial limpia en el centro de Atenas. Su nombre se traduce como "viñedos". Se encuentra al noreste de la Acrópolis. La Acrópolis está a 15 minutos en metro. Las estaciones de metro de Ampelokipi y Panormou están a unos 7-10 minutos. Otros lugares populares no están lejos del proyecto: Alexandros Avenue está a 400 m de la casa. Puntos interesantes: el Ministerio del Interior helénico, el principal departamento judicial, oficinas bancarias y sucursales, dos grandes hospitales, la Universidad de Economía de Atenas, pequeñas y medianas empresas. Montaña Likavitos: zona boscosa, a 800 m del complejo. En el lado opuesto de la avenida Alexandros. La montaña tiene hermosas vistas de Atenas y hay senderos para caminar, puntos de vista y cafés. Ares Park es el más grande de Atenas. A un kilómetro de la casa, a 20 minutos a pie o 5 minutos en coche. Decorado con fuentes, esculturas y macizos de flores.