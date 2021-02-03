  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Podgorica
  Barrio residencial Stan 93 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica

Barrio residencial Stan 93 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica

Podgorica, Montenegro
$1,408
ID: 28262
Última actualización: 1/10/25

  • País
    Montenegro
  • Barrio
    Municipio de Podgorica
  • Ciudad
    Podgorica

U ponudi je prostran i kompletno opremljen trosoban stan površine 93m², smješten u kvalitetnoj zgradi Zetagradnje u Ulici Vasa Raičkovića 13/2, iznad marketa Bonella. Stan se nalazi na drugom spratu i raspolaže sa funkcionalnim rasporedom prostorija, idealnim za udoban porodični život.✅ Namješten✅ Tri spavaće sobe✅ Prostran dnevni boravak i odvojena trpezarija✅ Moderna kuhinja sa svim uređajima✅ Kupatilo + toalet✅ Klima uređaji✅ Obezbijeđeno parking mjesto ispred zgrade📍 Lokacija pruža mirno okruženje, a istovremeno odličnu povezanost sa svim važnim gradskim sadržajima.💶 Cijena zakupa: 1.200€ mjesečno

Podgorica, Montenegro
Educación
Cuidado de la salud

