Barrio residencial Stan 93 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica

U ponudi je prostran i kompletno opremljen trosoban stan površine 93m², smješten u kvalitetnoj zgradi Zetagradnje u Ulici Vasa Raičkovića 13/2, iznad marketa Bonella. Stan se nalazi na drugom spratu i raspolaže sa funkcionalnim rasporedom prostorija, idealnim za udoban porodični život.✅ Namješten✅ Tri spavaće sobe✅ Prostran dnevni boravak i odvojena trpezarija✅ Moderna kuhinja sa svim uređajima✅ Kupatilo + toalet✅ Klima uređaji✅ Obezbijeđeno parking mjesto ispred zgrade📍 Lokacija pruža mirno okruženje, a istovremeno odličnu povezanost sa svim važnim gradskim sadržajima.💶 Cijena zakupa: 1.200€ mjesečno
Localización en el mapa
Podgorica, Montenegro
