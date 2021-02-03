  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Bar
  4. Barrio residencial Stan 60 m² na Prodaju – Bar

Barrio residencial Stan 60 m² na Prodaju – Bar

Bar, Montenegro
de
$211,250
;
4
Dejar una solicitud
ID: 28636
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 1/10/25

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Montenegro
  • Barrio
    Municipio de Bar
  • Ciudad
    Bar

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
English English
Stanovi sa visokokvalitetnom završnom obradom u novoj zgradi u Baru.  Datum završetka: februar 2025. Ekskluzivni apartmani u novoizgrađenoj rezidenciji premium klase: - Panoramski pogled na more i planine iz svakog apartmana - Visokokvalitetna gradnja: debeli zidovi i savršena toplinska izolacija, potvrđeno od strane neovisnog građevinskog stručnjaka - Odlična ventilacija zahvaljujući dvostrukoj orijentaciji (pogled na planinu i more) - Samo 3 apartmana po spratu – osiguravajući mir i privatnost - Samo 5 minuta hoda do mora - Promišljeni rasporedi sa visokokvalitetnom završnom obradom "spremni za useljenje" Dostupno za prodaju: Komforan dvosoban stan (60,2 m²) Cijena: 180.000 € Ne propustite priliku da posjedujete premium nekretninu u jednom od najživopisnijih gradova u Crnoj Gori! Kontaktirajte nas za više informacija ili zakazivanje pregleda.

Localización en el mapa

Bar, Montenegro
Educación
Cuidado de la salud

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Stan 80 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$246,458
Barrio residencial Stan 46 m² na Prodaju – Krivi Most, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$166,653
Barrio residencial Stan 69 m² na Izdavanje – Pobrežje, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$587
Edificio de apartamentos
Bar, Montenegro
de
$122,293
Barrio residencial Stan 69 m² na Izdavanje – Centar, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$704
Está viendo
Barrio residencial Stan 60 m² na Prodaju – Bar
Bar, Montenegro
de
$211,250
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Edificio de apartamentos WooW Ivanovici by MDRealty
Edificio de apartamentos WooW Ivanovici by MDRealty
Edificio de apartamentos WooW Ivanovici by MDRealty
Edificio de apartamentos WooW Ivanovici by MDRealty
Edificio de apartamentos WooW Ivanovici by MDRealty
Mostrar todo Edificio de apartamentos WooW Ivanovici by MDRealty
Edificio de apartamentos WooW Ivanovici by MDRealty
Boreti, Montenegro
de
$125,815
Año de construcción 2025
Número de plantas 5
Área 88–115 m²
5 objetos inmobiliarios 5
Le presentamos un nuevo y emocionante complejo residencial ubicado en la pintoresca zona turística de Becici. Este proyecto es la encarnación del sueño de una casa junto al mar, ofreciendo la mayoría de los apartamentos con inmejorables vistas al mar. Desarrollado utilizando tecnologías d…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 2 habitaciones
114.7
407,184
Apartamentos 3 habitaciones
88.0
268,492 – 289,145
Agencia
MD Realty
Dejar una solicitud
Barrio residencial Stan 36 m² na Izdavanje – Momišići, Podgorica
Barrio residencial Stan 36 m² na Izdavanje – Momišići, Podgorica
Barrio residencial Stan 36 m² na Izdavanje – Momišići, Podgorica
Barrio residencial Stan 36 m² na Izdavanje – Momišići, Podgorica
Barrio residencial Stan 36 m² na Izdavanje – Momišići, Podgorica
Barrio residencial Stan 36 m² na Izdavanje – Momišići, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$89,194
Prodaje se neuseljavana garsonjera površine 36m², smještena na trećem spratu stambene zgrade u Momišićima, preko puta Ars Medica. Zbog pozicije zgrade, stan pruža osjećaj pete etaže, sa trajnim pogledom. Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak sa kuhinjom, kupatilo i balkon površine 4m². Ba…
Agencia
CONCORD NEKRETNINE
Dejar una solicitud
Barrio residencial Stan 68 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Barrio residencial Stan 68 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Barrio residencial Stan 68 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$2,699
U ponudi isključivo imamo 11 stanova različitih struktura i kvadratura u okviru Objekta II – modernog stambeno-poslovnog kompleksa na atraktivnoj lokaciji u Podgorici, naselje Stari Aerodrom.Dostupne kvadrature:42.93 m²50.46 m²64.12 m²64.40 m²68.24 m²Završetak radova: planiran za 2026. godin…
Agencia
CONCORD NEKRETNINE
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Últimas noticias en Montenegro
«¿Cómo comprar una CASA en Montenegro por su cuenta?» Orientación de Raushan Valeev, director de la agencia KaraTau
03.02.2021
«¿Cómo comprar una CASA en Montenegro por su cuenta?» Orientación de Raushan Valeev, director de la agencia KaraTau
«Cualquier trato realizado en las condiciones actuales es un éxito». Entrevista con el copropietario de NAVIT MANAGEMENT
07.12.2020
«Cualquier trato realizado en las condiciones actuales es un éxito». Entrevista con el copropietario de NAVIT MANAGEMENT
«El mayor impacto en el mercado inmobiliario lo ha causado el cierre de las fronteras». La opinión de la directora de la empresa montenegrina MONTBEL
19.11.2020
«El mayor impacto en el mercado inmobiliario lo ha causado el cierre de las fronteras». La opinión de la directora de la empresa montenegrina MONTBEL
«Las leyes de Montenegro permiten que ambas partes de la transacción se sientan seguras». Sobre el trámite de compra de inmuebles en el país
14.09.2020
«Las leyes de Montenegro permiten que ambas partes de la transacción se sientan seguras». Sobre el trámite de compra de inmuebles en el país
Cómo obtener la nacionalidad montenegrina a través de inversiones. Nos lo cuenta la directora de la agencia inmobiliaria Monte-Life de Montenegro
09.09.2020
Cómo obtener la nacionalidad montenegrina a través de inversiones. Nos lo cuenta la directora de la agencia inmobiliaria Monte-Life de Montenegro
Lista de países desde los que se permite la entrada a Montenegro a partir del 1 de junio
23.06.2020
Lista de países desde los que se permite la entrada a Montenegro a partir del 1 de junio
Mostrar todas las publicaciones