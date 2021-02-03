Barrio residencial Stan 86 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica

  1. Realting.com
Podgorica, Montenegro
$187,778
9
ID: 28579
Última actualización: 1/10/25

Localización

  • País
    Montenegro
  • Barrio
    Municipio de Podgorica
  • Ciudad
    Podgorica

Sobre el complejo

Na prodaju trosoban stan 86m2, na Zabjelu, u blizini tornja. Stan je djelimicno renoviran, nalazi se na drugom spratu. Struktura stana: hodnik, dnevna soba, predsoblje, 3 spavace sobe, kuhinja, trpezarija, kupatilo, toalet, 2 terase. U sklopu stambenog prostora postoji i pravo koristenja podruma od 8m2. 

Localización en el mapa

Podgorica, Montenegro
Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
Tipo de interés
Tipo de interés
Importe del préstamo
Importe del préstamo
Fecha límite
Fecha límite
Pago mensual
Pago mensual
