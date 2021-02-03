Barrio residencial Stan 44 m² na Prodaju – Tivat

  1. Realting.com
Tivat, Montenegro
$161,958
5
ID: 28763
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 1/10/25

Localización

  • País
    Montenegro
  • Barrio
    Municipio de Tivat
  • Ciudad
    Tivat

Sobre el complejo

Prodaje se stan površine 43.89 m2, po strukturi jednosoban, u mirnom naselju u Tivtu, svega pola kilometra od obale. Stan se nalazi na četvrtom spratu, koji je i poslednji i ima pogled na more. Postoji mogućnost kupovine garažnog parking mjesta, kao i parking mjesta ispred zgrade. Aerodrom Tivat se nalazi na 2 km od objekta, dok je Porto Montenegro udaljen 3 km.

Localización en el mapa

Tivat, Montenegro
Tiendas de comestibles
Alimentación
Transporte
Finanzas

Últimas noticias en Montenegro
«¿Cómo comprar una CASA en Montenegro por su cuenta?» Orientación de Raushan Valeev, director de la agencia KaraTau
03.02.2021
«¿Cómo comprar una CASA en Montenegro por su cuenta?» Orientación de Raushan Valeev, director de la agencia KaraTau
«Cualquier trato realizado en las condiciones actuales es un éxito». Entrevista con el copropietario de NAVIT MANAGEMENT
07.12.2020
«Cualquier trato realizado en las condiciones actuales es un éxito». Entrevista con el copropietario de NAVIT MANAGEMENT
«El mayor impacto en el mercado inmobiliario lo ha causado el cierre de las fronteras». La opinión de la directora de la empresa montenegrina MONTBEL
19.11.2020
«El mayor impacto en el mercado inmobiliario lo ha causado el cierre de las fronteras». La opinión de la directora de la empresa montenegrina MONTBEL
«Las leyes de Montenegro permiten que ambas partes de la transacción se sientan seguras». Sobre el trámite de compra de inmuebles en el país
14.09.2020
«Las leyes de Montenegro permiten que ambas partes de la transacción se sientan seguras». Sobre el trámite de compra de inmuebles en el país
Cómo obtener la nacionalidad montenegrina a través de inversiones. Nos lo cuenta la directora de la agencia inmobiliaria Monte-Life de Montenegro
09.09.2020
Cómo obtener la nacionalidad montenegrina a través de inversiones. Nos lo cuenta la directora de la agencia inmobiliaria Monte-Life de Montenegro
Lista de países desde los que se permite la entrada a Montenegro a partir del 1 de junio
23.06.2020
Lista de países desde los que se permite la entrada a Montenegro a partir del 1 de junio
