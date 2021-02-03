Casa rural Kuća 320 m² na Prodaju – Zlatica, Podgorica

Proporcionar visualización del contenido del sitio y obtener acceso a la funcionalidad. Este tipo de cookies se utiliza únicamente para el correcto funcionamiento del sitio y no se transfiere a terceros. La desactivación es imposible sin interrumpir el funcionamiento del sitio.
Izdaje se prostrana i moderno opremljena kuća na Zlatici, površine 320m², smještena na placu od 500m².
Kuća se sastoji iz dvije etaže (prizemlje i prvi sprat), svaka površine 160m²:
Prizemlje:
Prostran dnevni boravak
Kuhinja sa trpezarijom
Tri spavaće sobe
Kupatilo
Velika terasa.
Prvi sprat:
Kuhinja sa trpezarijom
Četiri spavaće sobe
Kupatilo
Dvije terase.
Instaliran multi split sistem za klimatizaciju i grijanje.
Kuća je lijepo opremljena, sa savremenim enterijerom.
Mogućnost izdavanja po etažama ili kao cijeline.
