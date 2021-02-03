  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Podgorica
  4. Casa rural Kuća 320 m² na Prodaju – Zlatica, Podgorica

Casa rural Kuća 320 m² na Prodaju – Zlatica, Podgorica

Podgorica, Montenegro
de
$2,113
;
10
Dejar una solicitud
ID: 28452
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 1/10/25

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Montenegro
  • Barrio
    Municipio de Podgorica
  • Ciudad
    Podgorica

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
English English
Izdaje se prostrana i moderno opremljena kuća na Zlatici, površine 320m², smještena na placu od 500m². Kuća se sastoji iz dvije etaže (prizemlje i prvi sprat), svaka površine 160m²: Prizemlje: Prostran dnevni boravak Kuhinja sa trpezarijom Tri spavaće sobe Kupatilo Velika terasa. Prvi sprat: Kuhinja sa trpezarijom Četiri spavaće sobe Kupatilo Dvije terase.  Instaliran multi split sistem za klimatizaciju i grijanje. Kuća je lijepo opremljena, sa savremenim enterijerom. Mogućnost izdavanja po etažama ili kao cijeline.

Localización en el mapa

Podgorica, Montenegro
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Transporte
Finanzas
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Cabaña Villa in Rijeka Reževići
Krstac, Montenegro
de
$1,17M
Villa Good earth Tudorovici
Budva, Montenegro
de
$925,372
Cabaña Kuća 137 m² na Izdavanje – Donji Kokoti, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$1,408
Cabaña Kuća 63 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$1,056
Cabaña Kuća 95 m² na Izdavanje – Donji Kokoti, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$1,467
Está viendo
Casa rural Kuća 320 m² na Prodaju – Zlatica, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$2,113
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Cabaña Kuća 170 m² na Prodaju – Murtovina, Podgorica
Cabaña Kuća 170 m² na Prodaju – Murtovina, Podgorica
Cabaña Kuća 170 m² na Prodaju – Murtovina, Podgorica
Cabaña Kuća 170 m² na Prodaju – Murtovina, Podgorica
Cabaña Kuća 170 m² na Prodaju – Murtovina, Podgorica
Mostrar todo Cabaña Kuća 170 m² na Prodaju – Murtovina, Podgorica
Cabaña Kuća 170 m² na Prodaju – Murtovina, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$258,194
Prodaje se kuca, povrsine 170m2, na placu od 450m2, u Murtovini. Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, tri spavace sobe, kupatilo, toalet, tri terasa i ostava. Nalazi se u mirnom dijelu grada, izolovanom od svakodnevne buke, u blizini svih sadrzaja neophodnih za …
Agencia
CONCORD NEKRETNINE
Dejar una solicitud
Cabaña House near the airport
Cabaña House near the airport
Cabaña House near the airport
Cabaña House near the airport
Cabaña House near the airport
Mostrar todo Cabaña House near the airport
Cabaña House near the airport
, Montenegro
de
$234,722
House for sale near the airport, 7 km from the city center. The house has a ground floor and a first floor, which are identical in structure, square footage 110 m2. On the ground floor there are three bedrooms, two bathrooms, one of which is part of the room, kitchen, living room, dining roo…
Agencia
CONCORD NEKRETNINE
Dejar una solicitud
Cabaña Kuća 90 m² na Izdavanje – Spuž, Danilovgrad
Cabaña Kuća 90 m² na Izdavanje – Spuž, Danilovgrad
Cabaña Kuća 90 m² na Izdavanje – Spuž, Danilovgrad
Cabaña Kuća 90 m² na Izdavanje – Spuž, Danilovgrad
Cabaña Kuća 90 m² na Izdavanje – Spuž, Danilovgrad
Mostrar todo Cabaña Kuća 90 m² na Izdavanje – Spuž, Danilovgrad
Cabaña Kuća 90 m² na Izdavanje – Spuž, Danilovgrad
Spuz, Montenegro
de
$645
Izdaje se dvosobna kuca ukupne kvadrature 90m2, na placu povrsine 700m2! Kuca je nekih 15km udaljena id Podgorice i idealna je za miran zivot!Izdaje se na duzi vremenski period uz obavezan depozit!
Agencia
CONCORD NEKRETNINE
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Últimas noticias en Montenegro
«¿Cómo comprar una CASA en Montenegro por su cuenta?» Orientación de Raushan Valeev, director de la agencia KaraTau
03.02.2021
«¿Cómo comprar una CASA en Montenegro por su cuenta?» Orientación de Raushan Valeev, director de la agencia KaraTau
«Cualquier trato realizado en las condiciones actuales es un éxito». Entrevista con el copropietario de NAVIT MANAGEMENT
07.12.2020
«Cualquier trato realizado en las condiciones actuales es un éxito». Entrevista con el copropietario de NAVIT MANAGEMENT
«El mayor impacto en el mercado inmobiliario lo ha causado el cierre de las fronteras». La opinión de la directora de la empresa montenegrina MONTBEL
19.11.2020
«El mayor impacto en el mercado inmobiliario lo ha causado el cierre de las fronteras». La opinión de la directora de la empresa montenegrina MONTBEL
«Las leyes de Montenegro permiten que ambas partes de la transacción se sientan seguras». Sobre el trámite de compra de inmuebles en el país
14.09.2020
«Las leyes de Montenegro permiten que ambas partes de la transacción se sientan seguras». Sobre el trámite de compra de inmuebles en el país
Cómo obtener la nacionalidad montenegrina a través de inversiones. Nos lo cuenta la directora de la agencia inmobiliaria Monte-Life de Montenegro
09.09.2020
Cómo obtener la nacionalidad montenegrina a través de inversiones. Nos lo cuenta la directora de la agencia inmobiliaria Monte-Life de Montenegro
Lista de países desde los que se permite la entrada a Montenegro a partir del 1 de junio
23.06.2020
Lista de países desde los que se permite la entrada a Montenegro a partir del 1 de junio
Mostrar todas las publicaciones