Casa rural Kuća 215 m² na Izdavanje – Gorica C, Podgorica

Podgorica, Montenegro
$2,934
9
ID: 28341
Última actualización: 1/10/25

Localización

  • País
    Montenegro
  • Barrio
    Municipio de Podgorica
  • Ciudad
    Podgorica

Sobre el complejo

Izdaje se kuća površine 211 m² sa dvorištem od 200 m² u naselju Gorica C, po mjesečnoj cijeni od 2.500 €. Kuća se prostire na tri sprata i sastoji se od 4 spavaće sobe, dva dnevna boravka, dvije kuhinje, tri balkona, dva kupatila, jednog toaleta, vešeraja i špajza. Opremljena je kapijom na daljinsko otvaranje, blind vratima, interfonom, sigurnosnim kamerama, klima uređajima, centralnim i podnim grijanjem. Trenutno je polu-namještena, uz mogućnost dodatnog opremanja u skladu sa potrebama zakupca. Kuća se nalazi na izuzetnoj i mirnoj lokaciji, pogodnoj za porodično stanovanje ili rezidencijalni najam.  

Localización en el mapa

Podgorica, Montenegro
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación

Casa rural Kuća 215 m² na Izdavanje – Gorica C, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$2,934
