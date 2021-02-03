  1. Realting.com
  Casa rural Kuća 200 m² na Prodaju – Centar, Cetinje

Casa rural Kuća 200 m² na Prodaju – Centar, Cetinje

3 Sportski centar, Montenegro
$181,910
ID: 28515
Última actualización: 1/10/25

Prodaje se kuća na Obzovici, površine 200m², smještena na nadmorskoj visini od 820m. Nalazi se na mirnoj lokaciji, na 19 minuta vožnje od Budve i 10 minuta od Cetinja. Struktura: prizemlje i dva sprata, dnevni boravak sa kaminom, kuhinja, tri spavaće sobe, dva kupatila i terasa. Kuća pruža prelijep pogled na netaknutu prirodu. Do nje vodi asfaltirani put, a u neposrednoj blizini nalaze se izvor i guvno. Idealna je za miran porodični život ili odmor u prirodi.

